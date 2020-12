Arbeiderpartiets nestleder og finanspolitiske talsperson, Hadia Tajik, er ikke begeistret over at Bø kommune i Vesterålen fra den 1. januar neste år vil ha den laveste formuesskatten i landet. Etter oppslagene i pressen om velstående personer som Bjørn Dæhlie, som har til hensikt å flytte til Bø for å spare skatt, har Tajik skrevet brev til finansminister Jan Tore Sanner (H) og spurt om hva provenyeffekten vil være hvis den kommunale formuesskatten blir redusert til 0,20 prosent i hele landet.

I dag er formuesskatten 0,85 prosent, hvorav staten får 0,15 prosent og kommunene 0,70 prosent. Bø senker sin andel til 0,20 prosent, og Tvedestrand kommune vil kanskje fjerne formuesskatten helt.

Statsråd Sanner har regnet på saken, og svaret til Hadia Tajik er at det samlede provenytapet vil utgjøre 8.670 millioner kroner. «Jeg forventer at kommuner som setter ned formuesskatten, har vurdert det slik at de kan bære det økonomiske tapet,» sier Sanner.

Dette har gitt Tajik vann på mølla, og hun sier til DN at «kanskje går kommunen i null, men så lenge flere kaster seg på står vi alle igjen med et stort hull i statskassen. De eneste som kan vinne dette lavskattekappløpet er de aller rikeste, som etter å ha endret adressen sin bidrar mindre til fellesskapet».

Både finansminister Sanner og Hadia Tajik ser altså ut til å tro at 8,6 milliarder kroner mindre i formuesskatt bare vil føre til et stort hull i statskassen.

Det ser nesten ut til at politikerne tror de som får redusert formuesskatt, har tenkt å drikke eller spise opp pengene, eller legge dem i madrassen. Men slik er det selvfølgelig ikke.

Bjørn Dæhlie lever neppe et luksusliv med champagne og kaviar

Velstående personer får i dag mellom en kvart og en halv prosent rente på sine innskudd i bank, og man kan legge til grunn at mesteparten av pengene (altså rundt åtte milliarder kroner) vil bli investert, og ved dette skape nye arbeidsplasser og inntekter for kommuner og stat. Det er jo dette Høyre har prediget i flere tiår, og vi tror på det. Dynamisk skattepolitikk har de kalt det.

Skikongen Bjørn Dæhlie, som neppe lever et luksusliv med champagne og kaviar i Nannestad kommune, har utførlig beskrevet at han gleder seg til å investere den sparte kommuneskatten i nye virksomheter i Bø kommune. Vi tror ham.

På landsbasis kan det bli mange arbeidsplasser med åtte milliarder kroner.

Det er ikke noe «stort hull i statskassen» som Hadia Tajik hevder.

Paradokset er at Norge har 11.000 milliarder kroner investert i utlandet gjennom Oljefondet, og utlendinger kan eie norske virksomheter uten å tenke på formuesskatt, mens velstående personer skal straffes og beskyldes for skatteflukt hvis de velger kommunen med den laveste skattesatsen.

Vi tror ikke på et stort hull i statskassen.