Valgflesk og krisepakker

Når dette skrives har Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) nådd det nesten utrolige beløpet 10.866 milliarder kroner. Samtidig (og naturlig nok) er Norge gjeldfritt.

Statsfinansielt har Norge aldri stått sterkere. Midt i en verdensomfattende pandemikrise.

Mandag kveld kom FrP-leder Siv Jensen ut fra statsministerens kontor og kunne (igjen) meddele at man ikke hadde noe å meddele. De blir åpenbart ikke enige om antall kvoteflyktninger og grensehandel (de ble kanskje enige tirsdag). Et budsjett for 2021 må jo landet ha.

Oljefondet er like intakt

I utgangspunktet hadde FrP lagt opp til å bruke 7 milliarder kroner mer enn regjeringen i sitt alternative budsjett og alle de andre partiene noe mer.

VG er bekymret over pengebruken og skriver at «det er verdt å minne om at det er pensjonsfondet til generasjonene som kommer etter oss, de sløser med.» Avisen mener faktisk at «pandemien har gitt politikerne en sleip metode for å gjøre det de liker best. Bruke oljepenger.»

VG er landets største avis, og det er ikke vanskelig å være enig i at landets politikere bør være fornuftige og ikke sløse med fellesskapets penger, men vi mener VG her tar feil.

Det er nå temmelig nøyaktig 196.300 personer som er arbeidsløse (helt eller delvis) eller går på tiltak, og det tilsvarer 6,9 prosent av de i arbeidsfør alder. Både arbeidsløse, permitterte og folk på tiltak bør få hjelp, og det får de permitterte og også bedrifter og andre næringsdrivende i form av tiltakspakker og kompensasjonsordninger. Alle mener at de bør få mer, og akkurat nå er det reiseliv og serveringsbransjen som er lengst nede. Staten bruker penger på å kompensere for inntektsbortfall og tap som truer bedriftenes eksistens.

Dette kan staten faktisk gjøre uten at det på noen måte truer stabilitet eller likevekten i økonomien. Fordi vi har dette vidunderlige oljefondet som hele verden kan misunne oss.

Norge bruker ikke 5 øre fra fondet, selv etter alle støttepakker og trygder til til de arbeidsløse. Vi røver intet fra fremtidige generasjoner, men sørger i dag for at de har et næringsliv og en offentlig forvaltning som er solid og godt finansiert de kommende tiår.

Det er selvfølgelig noe som både VG og vi kan være enig i er offentlig sløsing, men VG overser vår økonomiske styrke. Avisen tar også feil når den forteller at Oljefondet skal gå til generasjonene som kommer etter oss. Mesteparten av fondskapitalen vil nok det, men alle politikere er enige om at vi skal kunne bruke litt av avkastningen hvert år. Ikke spise av de 10.866 milliarder kronene, men bruke inntil 3 prosent av realavkastningen.

Litt mer i dårlige år og litt mindre i gode år.

I år går det kanskje med 392 milliarder kroner, og det merkes knapt. Samtidig som Norge er i den største krisen siden annen verdenskrig.

Det er ikke en sleip metode for å bruke penger, og det er ikke, som VG skriver, barnebarna våre som må plukke opp regningen. Oljefondet er like intakt.

Det er i grunnen litt rettferdighet i at dagens og gårsdagens generasjoner får litt igjen for sine investeringer i den enestående rikdommen vi nå har i Oljefondet.