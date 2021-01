Høyre-ordføreren Sture Pedersen i Bø kommune i Vesterålen ønsker seg Norges svar på Monaco, og det håper han å få til ved at formuesskatten til kommunen settes ned til 0,2 prosent i år - slik at total formuesskatt blir 0,35 prosent, mot standardsatsen 0,85 prosent i fjor.

Det store rushet er uteblitt, og vi har ikke sett at noen av de nyinnflyttede rike har satt i gang ny næringsvirksomhet i Bø eller andre steder i Vesterålen. Det er nok vanskelig å stable på bena et «skatteparadis» som monner. Ordfører Pedersen fortjener imidlertid ros fordi han demonstrerer at kommunene faktisk kan endre skatteøret, og fordi han vil teste ut om den dynamiske skattepolitikken fungerer.

Dessverre ser det ut til at Sture Pedersen er blitt i overkant ivrig på å skaffe enkle og lettvinte løsninger for distriktene. Hans siste trekk, offentliggjort i VG, er å be regjeringen om å fjerne merverdiavgiften på boligbygging i distriktene. På den måten tror han ungdommen vil bli værende i distriktene. Med flere og billigere boliger.

Det viktigste virkemiddelet er null i arbeidsgiveravgift

Pedersen mener det bygges så få boliger i distriktene at «det nesten er slik at vi sender opp en rakett når noen bygger nye hus i Distrikts-Norge. Det er det som vil få livsnerven tilbake. Bolyst og boliger har mye å si».

Hvis hele Distrikts-Norge skulle få fritak for moms på boliger, kan det bli fryktelig kostbart, og vi må ikke glemme at det viktigste virkemiddelet er null i arbeidsgiveravgift. Den totale støttepakken er, ifølge distriktsminister Linda Hofstad Helleland (H) på 47 milliarder kroner.

Altså, vi har billig arbeidskraft, vi (noen kommuner) skal få lav formuesskatt og momsen på nye boliger skal bort.

Vi mener ordfører Pedersen gaper for høyt nå.

Det er åpenbart at distriktspolitikken blir viktig frem mot valget, når vi ser hvordan Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum fosser frem, og den egne distriktsministeren Hofstad Helleland ble vel oppnevnt for å vise interessen for distriktene.

Men er det ingen som bygger nytt i dag, så gjør de det knapt med billige boliger. Og boliger i distriktene er vel uansett vesentlig billigere enn boliger i de urbane strøk som de utflyttede har bosatt seg i.

Det må, etter hvert, stilles spørsmål om det faktisk kan bo nordmenn over hele landet, i hver krok, bygd og fjord, og uansett må arbeid og næringsvirksomhet komme først. Staten kan ikke plutselig starte med momsfritak for boliger uten å vite at det faktisk vil bli boliger for folk som har noe å gjøre.

Rett nok vil det i byggetiden bli bruk for snekkere, rørleggere, elektrikere og mye annet, men de forsvinner jo igjen.

Ordfører Sture Pedersen bør i år bruke mer tid på «rikingene» for å få dem til å investere i kommunen. Nedsettelsen av formuesskatten bør føre til noe på næringssiden.

Vi tror at Bjørn Dæhlie og de andre som faktisk har meldt flytting, eller er i ferd med å gjøre det, har viljen, men vi må få se resultatene. Dæhlie kan ikke få subsidiert bolig også hvis han bygger nytt.

At unge som har flyttet ut av bygdene, vil flytte tilbake bare fordi de kan bygge nytt billigere, tror vi ikke på. Det blir jo en form for subsidierte gamlehjem. Det er jobbene vi må skape.