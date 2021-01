Alt litt verre – plutselig

Det meste så veldig bra ut ved begynnelsen av 2020. Veksten var god i de fleste land, bedriftene tjente mer penger og aksjekursene steg. Det meste var rosenrødt, selv i Trump-land, hvor usikkerheten var stor, og 2020 skulle bli et toppår i Norge.

Så smalt det i mars, og verden sto overfor en pandemi som førte til at veldig mye av verdens økonomiske aktivitet ble stengt ned og aksjekursene raste verden over. Ned rundt 30 prosent.

Ved årsskiftet var utbredelsen av coronapandemien verre enn noen gang, men børsene hadde steget igjen. Oslo Børs sluttet fjoråret med en rekordnotering på 974 poeng, og også andre børser avsluttet 2020 med rekordnoteringer. Oppgangen fra mars var formidabel og vanskelig å forutse.

18. desember var det registrert 193.300 helt ledige, delvis ledige og personer på tiltak hos NAV, og arbeidsledighetsprosenten var på 6,8 prosent. Det er mye i Norge.

Man bør ikke bli overrasket om det kommer nye, strenge tiltak denne uken

Likevel var de fleste veldig optimistiske, for vi nordmenn har spart ekstra mye penger, og disse skulle vi bruke mye av i år. Særlig i Norge. På varekonsum, biler, hytter, hus og båter.

Internasjonalt skulle vaksineprogrammet som er rullet ut (også her til lands) gi det store skiftet.

Norge skulle få en sterk økonomisk vekst og forbrukerne en forbruksfest. Bare i Tyrkia og Litauen har det økonomiske fallet i 2020, ifølge OECD, vært lavere enn i Norge.

Store deler av næringslivet fikk i 2020 god drahjelp fra statens mange krisepakker, men de fleste blir avsluttet i mars i år, og utsatte skatte- og avgiftsterminer skal nå betales.

Smittetallene er på samme nivå som det høyeste i høst, det vil si at det berømte R-tallet ligger på 1,3 mot 1,1, som igjen betyr at 100 smittede personer vil smitte 130 nye. Det spørs om dette vil gå så greit, for på samme måte som vi ble overrasket over coronakrisen i mars og april, og vi gledet oss over at mottiltakene virket i sommer, ser det plutselig svart ut i Norge igjen.

I andre land og i USA ser det like ille ut, og i mange land er det så alvorlig at det er krise i de lokale helsevesenene.

I november ble det i Norge innført en rekke tiltak for å slå ned smittebølge nummer to, men det ser ikke ut til å virke lenger. Det går den gale veien. Og dette selv om det har vært lavere testing rundt jul og nyttår.

Hva Folkehelseinstituttet (FHI) og regjeringen vil gjøre med det, er ikke godt å si, men man bør ikke bli overrasket om det kommer nye, strenge tiltak denne uken. Et R-tall på 1,3 må bekjempes.

Det vil ikke være snakk om å åpne opp noe som helst av stengte bedrifter, og Norge vil stenge utlandet helt ute. Reising inn og ut av landet og innenlands vil trolig bli regulert ned.

Regjeringen brukte i fjor 131 oljemilliarder på coronatiltak, og i årets budsjett er det satt av 40 milliarder kroner. Mekanismen er slik at staten bruker mer penger på tiltak når det innføres strenge smitteverntiltak som fører til nedstenging av økonomien, og det trodde nok de fleste var bak oss.

Dessverre kan det vise seg, merkelig nok, at coronakrisen er ute av kontroll. Mest i andre europeiske land, men kanskje også i Norge.

Det er kanskje som finansminister Jan Tore Sanner (H) sier: «Vi står fortsatt midt i krisen.»