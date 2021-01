Politisk spill om vaksinen

Går vi noen uker tilbake, var det ingen som trodde at Norge på slutten av 2020 ville få en coronavaksine, og at denne ville bli gitt til utvalgte grupper (helsepersonell og eldre enn 85 år) før årsskiftet. Men faktum er at flere tusen er vaksinert i Norge og fremover vil det komme 40.000 doser i uken.

Norges opplegg har vært å følge EU og innkjøp og fordeling slik EU har bestemt, og foreløbig har EU bare godkjent Pfizer-vaksinen som må settes to ganger. Men flere vaksiner er på vei.

Direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, sier at «så langt så har vi sett at det heller er en økning i tempoet, som gjør at vi får vaksinene tidligere og får mer enn det vi trodde, raskt».

Alle vil selvfølgelig ha vaksinen så raskt som mulig, men så kommer det meldinger om at man er kommet mye lenger i Israel og Storbritannia som forlot EU nyttårsaften, med vaksinering, og da spiller norske politikere opp. Vaksinering blir EU-kamp og partipolitikk. Det er ganske usmakelig.

Først det opplagte: Da Norge inngikk avtaler om kjøp, fordeling og distribusjon med EU, ante man ingen ting om alle de vaksinene som kom før årsskiftet og som vil komme fremover.

Hadde noen sagt at vi måtte se til Israel og gjøre som Israel, ville man blitt ledd ut.

Og Storbritannia har faktisk vært EU-land til nå.

Nå vet vi at det opplegg vi har med EU kan sikre alle voksne vaksine innen sommerferien, og statsråd Bent Høie sier at «gjennom de avtalene vi har via EU får Norge tilgang på tre ganger så mange vaksiner som vi trenger via syv forskjellige avtaler. Det gir en enorm trygghet».

Hvis vaksinene blir godkjent og produksjonen går noenlunde normalt.

Hvis man ikke gidder lyttet til Høie, kan man høre på Camilla Stoltenberg som sier at «vi vil ha kommet veldig langt innen sommeren og kanskje i mål i løpet av ni måneder, og i hvert fall i løpet av 2021». Gode forbehold og nøkternhet der.

Men Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum blir grov når han vil gjøre dette til en del av en EU/EØS-kamp. Han sier at «både Solberg og Høie prøver å score politiske mål ved å prate opp EU-samarbeidet. Det er synd at statsministeren i sin nyttårstale bruker vaksinen i EU-kampen. Det er lite statsministeraktig av Erna Solberg å lage politisk spill av vaksineringen» (Dagbladet).

Slagsvold Vedum viser så til at land som ikke er medlem av EUs vaksineprogram, ligger «foran i løypa».

Ja, det sies at en million mennesker har fått en vaksine i Israel og flere millioner har fått vaksine i USA og Storbritannia, men det går veldig sakte i USA, hevdes det.

Skulle den norske regjeringen ha forutsett dette og ventet på Israel, i stedet for å samarbeide med EU-landene? Statsråd Høie sier at Norge ville fått problemer med både legemidler og smittevernutstyr uten EU-avtalen.

Det er lite statsministeraktig over Trygve Slagsvold Vedum

Det Senterpartilederen gjør, er å gjøre vaksineprogrammet til nasjonal innenrikspolitikk, og det på en stygg og grov måte. Han vet at det er stor motstand mot EU/EØS i en stor del av befolkningen, og hvis nå velgerne kan bli enda større EØS-motstandere fordi vaksinen - angivelig - kommer så sent fordi Norge samarbeider med alle EU-landene, så kan det føre Sp enda høyere opp på meningsmålingene.

Da lytter vi mer til Camilla Stoltenberg som tror vaksinen i Norge, kan komme raskere enn ventet. Det vil skje i løpet av få uker, og kanskje, men bare kanskje, har alle voksne som vil, fått vaksine i løpet av få måneder.

Det er lite statsministeraktig over Trygve Slagsvold Vedum.