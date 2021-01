Nok bobler nå?

Forvalter Jan Petter Sissener er ganske standhaftig, og han har holdt på sine og fondskundenes aksjer i Storebrand i flere tiår, uansett hva som har skjedd. Sissener er virkelig en mann som forelsker seg i sine aksjer.

Sissener er også en forvalter som liker å kunne «regne hjem ting.» Klarer han ikke det, selger han. Litt som Nordeas Robert Næss, men på et litt annet nivå.

Som en logisk følge av dette, shortet Sissener og fondene Tesla på et tidlig tidspunkt, langt under dagens kurs på over 700 dollar. Men Tesla-kursen falt ikke, og etter et lite tap avsluttet Sissener sin short-posisjon. Det var lurt og nødvendig, for Tesla-kursen har gått til himmels, og kursoppgangen var mer enn 700 prosent i fjor.

Tesla-aksjen er en perfekt shortcase, men ingen tør det nå

Tesla Inc er i dag nesten like mye verdt som halve Oljefondet som gir oss 300-400 milliarder kroner årlig fra avkastningen i mer enn 9.000 selskaper verden over.

Tesla, som er en av favorittene i det norske bilmarkedet, solgte en halv million biler på verdensbasis i fjor, og det er bare småtterier blant verdens bilfabrikker.

Terje Erikstad i DN skriver at «Tesla-aksjen er sykt dyr målt mot de mest vellykkede selskapene i verden,» og at «Tesla er et ekstremt boblecase i dagens aksjemarked.» Det er vi enig i.

Bitcoin-kursen har passert 31.000 dollar, og vi skjønner ikke det heller, men vi forsøkte å forklare det her i avisen i går (nok aktører må bli enige om at det er en verdi og kjøpe og selge ut fra det). Høres litt for enkelt ut, og det kan bety at Bitcoin-kursen på et blunk kan gå rett ned.

Det som er synlig i det norske markedet (på og utenfor Oslo Børs), er strømmen av norske selskaper som vil børsnoteres, og hvor investorene venter å doble, tredoble eller tidoble pengene på kort tid. «Det går ikke,» sier Monaco-investoren Arne Fredly, og det er ikke vanskelig å være enig med ham. Fredly hevder at han har deltatt i 7.000 tegninger, så han burde vite hva han snakker om.

Vi ser altså at det er knapt renter å få på innskudd i bankene eller på sikre statsobligasjoner, og da blir det kanskje bare bitcoin og aksjer igjen.

Men investorene må vite at vi er på en eller annen topp, eller inne i en boble, når vi er villige til å betale 100 eller 200 ganger en usikker fortjeneste noen år frem tid.

