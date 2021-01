Skjerp deg, Erna

Den alvorlige utviklingen i antall smittede i Norge, som trolig har noe med julefeiringen å gjøre, gjør at regjeringen får støtte i store deler av befolkningen for nye innstrammende tiltak, herunder å skaffe lovhjemmel for portforbud.

Under press fra næringslivet og opposisjonen på Stortinget har regjeringen nå gått med på å utvide den såkalte kompensasjonsordningen i to måneder etter januar og februar. Opposisjonen krever en enda lengre forlengelse og den mener også at permisjonsperioden som utløper i midten av mars, forlenges med seks måneder (totalt 18 måneder).

I denne situasjonen står statsminister Erna Solberg frem og oppfordrer de permitterte til å søke nye jobber. Hun advarer permitterte mot å gå i «fellen» ved å bli sittende og vente på at den gamle jobben blir aktuell igjen.

For reiselivsnæringen, og spesielt hotellene over hele landet, er dette et merkelig budskap.

Regjeringen har sørget for å stenge ned en hel næring, ved antallsreguleringer, avstandskrav og skjenkeforbud, og alle disse virksomhetene venter på at coronapandemien vil gå over eller svekkes. Hotellen med sine rom står jo der, og restaurantene er en integrert del av dette.

Aktørene, som de fleste andre, håper og tror at nordmenn om en stund vil reise innenlands igjen på forretnings- og feriereiser, og selvfølgelig håper og tror de også at utlendinger igjen vil finne veien til Norge, som turister og forretningsreisende.

Like ivrig er egentlig regjeringen også, for reiselivet er fortsatt et satsingsområde og det gjelder hele landet.

Det er da, selvfølgelig vil vi si, temmelig opplagt at hotellene og rommene og restaurantbordene vil bestå. Rommene og hotellene skal ikke rives fordi vi har en pandemi som vi ser slutten på når vaksineprogrammet skyter fart.

Hotelleier Petter Stordalen skal ikke rive sine 200 hoteller. Han er bare nødt til å vente på bedre tider uten coronasmitte.

Det er faktisk slik, at de gamle jobbene, altså i hotellene, vil komme tilbake. De blir aktuelle igjen, enten det gjelder resepsjon, renhold, matlaging, servering eller stuepiker.

Derfor blir det meningsløst når statsministeren advarer de ansatte om å bli værende i sine jobber som permitterte. Hvis alle nå skal bli sagt opp, det kommer kanskje en bølge i mars hvis permitteringstiden ikke forlenges, vil hotellene miste store deler av den kvalifiserte arbeidsstokken.

Der er ingen «felle» å bli værende i reiselivsnæringen

Det kan gå bra, med nyansettelser når pandemien er borte, men det kan også svekke en næring som var lønnsom og viktig for landet, inntil det smalt i mars/april i fjor.

Statsminister Erna Solberg bør skjerpe seg. Hun behøver slett ikke oppfordre alle til å søke ny jobb i disse dager. Alle hotellene kan ikke bli skoler og karanteneplasser. Det er nemlig noe forbigående.

Der er ingen «felle» å bli værende i reiselivsnæringen. Alle permitterte bør ikke, slik Solberg ønsker, se etter andre jobber. Mange av de gamle vil leve videre, om enn økonomisk svekket.