Tesla fortsetter opp

Mens Oslo Børs har passert 1.000 poeng og dermed igjen nådd all-time-high, har Tesla-kursen nådd 800 dollar pr. aksje, og grunnlegger og hovedaksjonær Elon Musk, med rundt 20 prosent av aksjene i bilfabrikken, er blitt verdens rikeste mann.

Musk har, med en formue rundt 185 milliarder dollar, passert Amazon-eieren Jeff Bezos, men det skyldes i hovedsak at Bezos har et turbulent skilsmisseoppgjør bak seg, hvor kona fikk en fjerdedel av verdiene. Men Bezos har nok igjen til å innta annenplassen bak Musk.

Hvordan Tesla-kursen vil utvikle seg videre tør ikke vi spå noe om, men investor Arne Fredly mener at prisingen er en form for «marketing», og derfor aner man ikke hvordan det går.

Altså ikke substans og fremtidige kontantstrømmer, men marketing. Godt sagt, det.

Basert på tallene fra Kapitals 400-liste, har Norges rikeste (egentlig Kypros’ rikeste), John Fredriksen, en formue rundt 100 milliarder kroner, det vil si at Elon Musk er 15 ganger så rik.

Fredriksen, uansett hvor god han er, vil aldri kunne ta igjen Musk, Bezos og andre i verdens rikingliga, for Fredriksen er langt fra marketing og tech.

John Fredriksen. Foto: CF Wesenberg

Skipsreder John Fredriksen har sine penger i borerigger, tankskip, tørrlastskip, gasskip, laks og traust fast eiendom i Norge (Norwegian Property), og døtrene Cecilie og Kathrine skal angivelig ha bedt sin far om å bruke mer penger på sikre og trøtte ting.

Man behøver ikke være milliardær for å fly høyt for tiden

Dermed blir Fredriksen stående på stedet hvil, mens Musk fortsetter opp og inn i skyene.

Andre rike på Kapitals 400-liste er kjøpmenn, og de gjør det skarpt i disse coronatider, men det er veldig langt fra tech.

Kahoot er et spennende norsk selskap (hovedeier er et japansk investeringsfond) som ligner mye på de internasjonale tech-selskapene, og kursutviklingen har noe av Fredlys «marketing» over seg. I dette selskapet er veldig mange blitt rike. Man behøver altså ikke være milliardær for å fly høyt for tiden.

Det holder lenge å være fetter og en god humorist, som Thomas Giertsen.