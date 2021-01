Skrekktallet 17,5 prosent

«Leppa fra Grorud», den tidligere Ap-statsråden Thorbjørn Berntsen, sier at «hadde dette vært et fotballag, ville coachen blitt sparket». Han viser til den siste skrekkmålingen fra Norfakta som viser at Arbeiderpartiet nå har en oppslutning på 17,5 prosent. Høyre er størst med 24,3 prosent og Senterpartiet inntar andreplassen med rekordhøye 22,6 prosent.

Så sent som i mars 2015, hadde Ap en oppslutning på 41,6 prosent, etter at Jonas Gahr Støre ble partileder i 2014.

Det er et hav av forskjell på 20 prosent og 17,5 prosent

«Dette er en katastrofemåling,» sier Berntsen, og det er vanskelig å være uenig.

Da Gahr Støre var gjest i Dagsrevyen lørdag kveld, ble han fulgt av sin rådgiver og kommunikasjonssjef Jarle Roheim Håkonsen som tidligere var journalist i NRK, og reporterne var da så vennlige å be Gahr Støre kommentere at Ap nå hadde målinger under 20 prosent. Det var pussig, for det er et hav av forskjell på 20 prosent og 17,5 prosent.

«Leppa fra Grorud» har kanskje ikke så mye å si i Ap lenger, men han pynter i hvert fall ikke på tallene.

Nå er det nemlig alvor.

Bare halvparten av de som stemte på Ap i 2017, ville stemt på partiet i dag, og 16 prosent av Aps tidligere velgere sier at de nå vil stemme på Senterpartiet. Der ligger problemet.

Partileder Trygve Slagsvold snakker knapt om bønder. Han fokuserer på arbeidsplasser og hele folket i arbeid, eller å ta hele landet i bruk. Det er drosjesjåfører, luftfart og reiseliv som gjelder nå. De arbeidsløse på Gardermoen og hos Norwegian (Slagsvold Vedum stilte opp under Norwegian-streiken utenfor Stortinget før jul).

Forskjellen i oppslutning for Ap og Sp er nå hele fem prosentpoeng, og det betyr at Sp med god grunn kan kreve statsministerposten i en rødgrønn regjering. Hittil har dette nærmest vært en spøk, men nå er det alvor.

Sp kan kreve både statsministerpost og andre tunge departementer, såfremt disse tallene holder frem til valget i september. Historien har vist at Senterpartiet kan hestehandel, sa Trygve Slagsvold Vedum i 2017, og det er nok årsaken til at han hittil har avvist en debatt om statsministerposten. Han vet at hans tid kommer, og Gahr Støre har stadig dårligere kort.

Aps partisekretær, Kjersti Stenseng, er selvfølgelig ikke fornøyd, og hun sier at «det er en skikkelig drittmåling for Ap». Hun innrømmer at Ap har et «enormt stort arbeid foran seg i de viktige månedene før stortingsvalget,» og det betyr «å synliggjøre de politiske løsningene og gjøre de relevante for folk, uansett hvor de bor og hvilke ønsker de har for en bedre hverdag».

Det høres ut som et seminar. Trygve Slagsvold Vedum er bedre.

Uansett er det slik at de rødgrønne ligger langt foran de borgerlige eller de ikke-sosialistiske partiene. Ap, Sv og Sp alene får 91 mandater (kreves 85 for flertall), og på toppen kommer også Rødt og lyserøde MDG.

Det mest spennende akkurat nå er om Sp klatrer forbi Høyre og blir største parti, og hvis Sp fortsatt stjeler flest velgere fra Ap, kan Ap komme ned på 15-tallet, og da får vi en lederkamp i Ap også.

«Leppa fra Grorud» vil ikke sitte rolig da.