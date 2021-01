FrP til bunns

Både Arbeiderpartiet og FrP har så lav oppslutning at det normalt ville bli en lederdebatt.

Det blir det neppe, men tidligere Ap-statsråd Thorbjørn Berntsen lager litt bølger ved å lansere sin nevø, Oslobyrådets leder Raymond Johansen (Ap), som ny leder i Arbeiderpartiet.

Dette kom etter sjokktallet på 17,5 prosent oppslutning, men det ser ikke ut til at andre ønsker en lederdebatt i det vanskelige valgåret. Partileder Jonas Gahr Støre ønsker vel helst å surfe hjem en seier, og selv om Raymond Johansen har hatt mange sentrale stillinger i Ap, inkludert partisekretærjobben, så er en sentral posisjon i forbindelse med coronatiltakene i Oslo, neppe nok til å få frem en ekte lederdebatt. Raymond er ikke klar for det, selv om det sikkert er hyggelig å ha onkel Thorbjørn på laget.

Da er situasjonen for FrP og partileder Siv Jensen vanskeligere, og her er det grunnlag for en partilederdebatt fordi det er gjort alvorlige feil.

Dessverre klarer ikke Erna Solberg alt alene

Oppslutningen om FrP, ifølge Kantars måling for TV 2, er nå på 7,2 prosent, og det er mindre enn SV og en fjerdedel av den oppslutning FrP hadde da Siv Jensen overtok etter Carl I. Hagen i mai 2006. 7,2 prosent er det svakeste for FrP siden mars 1995.

Siv Jensen sier forklaringen er at alt ser ut til å være snakk om coronarelaterte spørsmål, mens FrP har mange andre politiske spørsmål å snakke om, som ikke kommer frem.

Det er trolig delvis korrekt, men alle snakker om coronasmitte og vaksiner nå, og regjeringen er konstant i søkelyset. En annen dagsorden er det vanskelig for Jensen å skape akkurat nå, og det kan holde frem helt til valget i september.

Tabben, tror vi, er at FrP forlot regjeringen ved årsskiftet. Jensen gav fra seg all makt og fikk intet tilbake. Posisjonene (statsrådpostene) ble borte og da også FrP-ansiktene i den offentlige debatten (finans, samferdsel og innvandring).

Innvandringsdebatten er ikke endret og som opposisjonsparti fikk FrP selvfølgelig til en del endringer i statsbudsjettet for i år, men det var småting (avgiftslettelser i grensehandelen) og alt sammen kunne Høyre og Erna Solberg stå for.

Det verste, eller dummeste for FrP, er at finansminister Jan Tore Sanner (H), har vært fremragende under coronakrisen. Løsningsorientert og tilpasningsdyktig. Har noen savnet Jensen?

Siv Jensen og FrP har, sammen med Ap, SV og Sp, presset regjeringen til en del kursendringer og forbedringer i regjeringens politikk, men dette at FrP er en del av den rødgrønne opposisjonen er vel ikke så bra i lengden. De røde vil ha Solberg ut, mens FrP, får vi håpe, vil at regjeringen skal fortsette.

Jonas Gahr Støre kommenterer de elendige meningsmålingene med at det viktigste ikke er hans og Aps posisjon, men at Erna Solberg må ut. Det er faktisk riktig, sett fra opposisjonens ståsted.

For Siv Jensen er det verre. Elendig opplutning for FrP gir regjeringsskifte, men hadde hun som statsråd, sammen med Erna Solberg, stått først i kampen mot de rødgrønne, kunne det vært et håp. Nå må hun se på at Sp og SV er vinnere, og de står sammen mot Erna Solberg.

Tabben var å forlate regjeringen hvor Venstre og KrF hele tiden har vært noen svake elementer. Dessverre klarer ikke Erna Solberg alt alene.