Krisen i Arbeiderpartiet blir stadig større, og en rekke klubbledere har gått offentlig ut og kritisert partiets sekretær, Kjersti Stenseng, fordi hun angivelig ikke vil innrømme at det er en krise.

Panikken må ha tatt partileder Jonas Gahr Støres nærmeste medarbeidere, for TV 2 kan fortelle at en kronikk i VG, signert tidligere LO-leder Yngve Hågensen (82), i virkeligheten er skrevet av Gahr Støres rådgivere og medarbeidere.

Og i denne kronikken spør Hågensen (altså Gahr Støre-rådgiverne): «Kan Jonas Gahr Støre, med sin bakgrunn, være leder for arbeidsfolkets parti? Visst faen kan han det! Jonas har leda Arbeiderpartiet i en retning som mer enn på svært lenge er i tråd med partiets sjel og røtter, på lag med vanlige folk i by og bygd over hele landet.»

Hvem i Ap lekket skandalen til TV 2?

Dette får Gahr Støres nærmeste rådgiver, den tidligere NRK- journalisten Jarle Roheim Håkonsen, til å skrive på Facebook: «Yngve kan faen meg få sagt det fortsatt.»

I gruppen «Vi som vil ha Jonas Gahr Støre som statsminister» skriver Roheim Håkonsen «jævla godt innlegg.»

Dette er jo fake news. Fy faen, Støre!

Det er faktisk slik at denne Jarle Roheim Håkonsen har ringt Yngve Hågensen og spurt om han ikke kan bidra med litt støtte til Gahr Støre, og når Hågensen svarer ja, skriver Ap-rådgiver Jo Heinum og Ap-rådgiver Jarle Roheim Håkonsen en kronikk til VG i Hågensens navn.

Er ikke det fake news?

Hågensen forsvarer de to Ap-rådgiverne med at «det er stort sett ting jeg har uttalt,» og «jeg sitter hjemme i Askim og har ikke noe maskin å skrive på, og jeg er ikke på internett.»

Men er det likegyldig for VGs lesere om det er tidligere LO-leder Yngve Hågensen som gir støtte til Jonas Gahr Støre som partileder, eller Gahr Støres egne medarbeidere som støtter Gahr Støre?

Vi sier som Yngve Hågensen så ofte sa: Fy faen.

VGs lesere er lurt.

Så kan man spørre hvem i Ap som lekket skandalen til TV 2? Hvilke interesser representere kilden som åpenbart må sitte hos Ap?

«Jeg har vært med å justere underveis og kommet med ideer», sier Hågensen. «Vi holdt på over telefon fem–seks ganger,»

Slik skapes fake news i Norge. Fy faen, Yngve.

Jævla godt innlegg.