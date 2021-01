Farvel, Trump

Washington Post hevder å ha registrert mer enn 20.000 løgner fra president Donald Trump i løpet av hans presidentperiode, og det er ingen grunn til å betvile dette. Trump har vært en manipulerende og løgnaktig politiker. På onsdag er det slutt. Påstanden om at han ble frastjålet valgseieren for to måneder siden var kanskje det verste, men håndteringen av coronakrisen og selvrosen av hvordan han gjorde alt riktig også der, er så aldeles hinsides når man ser antallet smittede, innlagte og døde.

Når dette er sagt, så er det ikke mye å bli imponert av når det gjelder den kommende riksrettssaken og amerikanske mediers behandling av saken.

Man bør vel forholde seg til valg og ikke skinnprosesser

Vi hadde gleden av å følge debatten og avstemmingen i Representantens hus timevis onsdag, som endte med 232 stemmer for riksrettssak og 197 stemmer imot, og det var sjokkerende å høre hvor dårlige innleggene var. Med et halvt minutts taletid var det overfladisk, ensidig og slurvete. Tatt i betraktning at det var snakk om en riksrettssak, er dette nesten skummelt, men når resultatet var avgjort på forhånd, var det hele et pliktløp. Demokratene hadde det nødvendige simple flertall uten Republikanerne.

I historisk sammenheng er det selvfølgelig en stor sak at det for annen gang blir en riksrettssak mot president Donald Trump, men han ble faktisk frikjent i den første saken. Det kunne godt vært nevnt oftere. Og han kan bli frikjent igjen. To riksrettssaker og to frifinnelser sier kanskje noe om hvordan riksrett også er blitt en del av et politisk spill. I skrivende øyeblikk er det ikke klart om det i Senatet blir høringer og bevisføring, som Demokratene opprinnelig ikke ville ha, og det svekker jo hele rettsprosessen.

Amerikanske medier, og i særdeles mektige CNN, har i ren propagandastil vist en ensidighet som savner sidestykke. CNN opptrer som aktor og dommer, og fyller kanalen døgnet rundt med anti-Trump-stoff.

CNN bruker konsekvent betegnelsen «terrorister» på de som angrep og besatte Kongressen, mens vi trolig vil bruke «mobb» om angriperne. Og var det virkelig Donald Trump som ga marsjordren om å innta Kongressen, noe som førte til fem døde, eller var det noe annet da Trump ba sine tilhengere om å marsjere, og hvor han (igjen løgnaktig) sa at han ville gå med dem?

I vedtaket i Representantenes hus heter det at Trump oppfordret til «voldelige, dødelige, ødeleggende og undergravende handlinger». Gjorde han det? Det må i det minste føres bevis og tillates et forsvar. Trump har ikke fått dette.

Om Trump virkelig ville hindre godkjenningen av resultatet i presidentvalget er uklart. I Kongressen var det en lovlig debatt om dette. En dum debatt, men flere enn Donald Trump mente at valget faktisk var rigget.

Demokratene, som vil ha en riksrettssak, trenger stemmene fra 17 republikanere for å få Donald Trump dømt i Senatet. Vi håper det eventuelt skjer etter en demokratisk rettsprosess og ikke ut fra en politisk prosess.

Vi stiller oss også helt uforstående til den glede både amerikanske politikere og medier (også i Norge) viser over at Trump, hvis han blir dømt, også vil miste pensjoner, sikkerhetsopplegg og andre fordeler som avgåtte presidenter normalt har. Da har en riksrettssprosess utviklet seg til en hekseprosess, og det er ikke USA verdig.

Andre hevder, helt åpenlyst, at formålet med riksrettsprosessen er å hindre Donald Trump i å gjøre comeback i 2024, og generelt å svekke Det republikanske partiet. Vi ville ikke stemt på ham, men man bør vel forholde seg til valg og ikke skinnprosesser.