Coronakrisens vinnere

Mens regjering, Helsedepartementet og fagfolk (Folkehelseinstituttet) arbeider natt og dag for å minimalisere de negative effektene av coronapandemien, og forhindre mer smitte fra utland og innland, er befolkningen i første rekke rammet av sykdom, høyere arbeidsledighet og økonomisk tilbakegang (BNP-fall), samt at vi knapt kan reise og ikke kan møtes i nevneverdig grad.

Dessverre er det noen som lager en fantasiverden i denne krisen, og utpeker vinnere og tapere som det er vanskelig å forstå.

Bent Sofus Tranøy (59) er professor i statsvitenskap ved Institutt for organisasjons- og ledelsesfag ved Høgskolen i Hedmark og professor ved Høyskolen Kristiania, og han sier til Klassekampen at sentralbankene i USA og Europa, for å stimulere økonomien, «har gått inn og kjøpt aksjer, et pengepolitisk verktøy som også ble brukt under finanskrisa. Det har sørget for en frikopling mellom aksjekursen og realøkonomien. Om det er aldri så høy arbeidsledighet og stagnasjon, kommer de som eier aksjer, likevel godt ut.»

Tranøy får lære seg forskjellen på aksjer og obligasjoner

Aksjonærer i flyselskaper, hoteller, restauranter, barer og annen tjenesteyting vil neppe si seg enig i dette. Mange selskaper og bransjer har hatt kursfall på både 80 og 90 prosent.

Men Tranøy er sikker: «Når du velger å stimulere økonomien med å kjøpe aksjer, så støtter du dem som har penger. Det er de samme menneskene som har hjemmekontor. Det er egentlig en ganske forutsigbar mekanisme sett med en økonoms øyne.»

Sammenhengen mellom hjemmekontor og de som har penger og tjener på aksjekjøp, er det rene sosioøkonomiske vås, men professor Tranøy er verre ute enn dette, for det han sier om sentralbankenes kjøp av aksjer er fri fantasi. Sentralbankene kjøper ikke aksjer. Når sentralbankene ønsker å tilføre markedene likviditet for å stimulere den økonomiske aktiviteten, kjøper de statsobligasjoner og (sjeldnere) selskapsobligasjoner.

Hele resonnementet til professor Tranøy om aksjekjøp som støtter de som har penger, er oppspinn.

Noen få land, først og fremst Japan og Sveits, kjøper noe de kaller ETF-er (exchange-traded funds) som er fond som følger ulike underliggende aksjeindekser. Til nå har disse sentralbankene ikke kjøpt enkeltaksjer. Det har vært diskutert, men ikke gjennomført.

Professor Bent Sofus Tranøy får lære seg forskjellen på aksjer og obligasjoner før han lager klassekamp ut av sentralbankenes kjøp av statsobligasjoner.