Ros til norsk elbilpolitikk

Det er ikke ofte Financial Times (FT) skryter uhemmet av Norge og våre politiske løsninger, men forleden var det bare ros å få for den norske elbilpolitikken. Bakgrunnen er selvfølgelig at Norge i fjor var det eneste landet i verden hvor elbilandelen av totalsalget var over 50 prosent.

Men som vi har skrevet ofte, det er egentlig ikke så rart at elbilsalget er blitt så stort når Norge har vært et av verdens høykostland for biler og man plutselig får kjøpe bil til «halv pris» (litt overdrevet). Det gjør noe med salget.

At nordmenn er så mye mer opptatt av miljø og forurensing enn alle andre, tror vi ikke så mye på. Derimot merkes det når engangsavgift og merverdiavgift fjernes og man kan parkere gratis eller til halv pris, kjøre billigere i bomstasjonene og kjøre fritt i kollektivfeltene.

FT peker på at nettopp Norge, som er blitt et rikt land på grunn av oljeinntektene, kan bruke penger på de fossilfrie alternativene. Og det norske eksempelet, skriver FT, viser hvordan en målrettet politikk kan endre konsumentenes adferd og øke investeringene i privat sektor.

Avisen går så langt som å skrive at Norges suksess er et eksempel (road map) på hvordan man kan få en grønn, industriell revolusjon.

Britenes statsminister Boris Johnson skal ha vært inne på noe av det samme, men han vil ikke stoppe salget av fossilbiler i Storbritannia før i 2030.

I Norge skal alle nye biler være fossilfrie fra 2025, og regjeringen har sagt at alle elbilfordelene skal fjernes eller fases ut etter 2021. Det vil bli en brå overgang, og det er lite trolig at en ny regjering, hvis Erna Solberg taper valget, starter 2022 med kutt i alle elbilfordeler.

Et problem i Storbritannia, som i alle andre land, er utbyggingen av ladestasjoner. Skal man holde følge med det antall elbiler og hybridbiler som kommer, kreves det visstnok investeringer på nesten 200 milliarder kroner i 2,8 millioner ladestasjoner innen 2035.

Alt vil ikke lenger være gratis

I Norge også er ladestasjoner et tema. Det er for få ladepunkter, og bensinstasjonene sier de ikke kan forrente store investeringer i dette uten en helt annen betaling for lading.

I hjemmene og ved hyttene må elbileierne selvfølgelig investere selv.

Og i alle land vil det bli et spørsmål om batteriene er gode nok og billige nok. Norske investorer står i kø for å bygge batterifabrikker, så det blir nok tilstrekkelig konkurranse.

Men alt tyder på at de norske elbileierne får det litt tøffere fremover. Alt vil ikke lenger være gratis.

Det slutter vi oss selvfølgelig til, men at den høye Tesla-kursen skal holde, tviler vi sterkt på.Og FT viser til kursutviklingen for Tesla. Denne viser at investorene mener at elbilene er kommet for å bli.

Et sikrere veddemål er at elbilandelen av nysalget i Norge vil passere 60 prosent eller mer i år, og at veksten i salget av elbiler på verdensbasis i år vil øke med 50 prosent.

Regjeringens mål om bare utslippsfrie biler i 2025 vil bli nådd.