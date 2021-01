Selge eller kjøpe bolig nå?

Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen har bommet mye på boligprisene, og han er den eneste samfunnsøkonomen som nå hevder at «renta skal bare falle og falle», mens alle de andre diskuterer om Norges Bank vil sette opp renten i år eller til neste år, og hvor mye.

Skulle Andreassen få rett, vil det normalt bety en sterkere økning i boligprisene.

Eiendom Norges prognose for i år er en prisvekst på 7,5 prosent på landsbasis og 9,5 prosent i Oslo.

Det er omtrent hva de fleste tror på.

Trolig vil noe av denne prisveksten vise seg allerede i januar, for det er langt færre boliger til salgs nå enn på samme tid i fjor. Finn.no melder om 30 prosent færre boliger og Terje Buraas i DNB Eiendom sier at «det er 12.000 boliger til salgs i Norge nå, noe som er lite. Utfordringen er at det er svært lite til salgs der folk virkelig ønsker å bo».

Buraas’ råd er å selge fordi det er «selgers marked nå».

Det som ytterligere kan tale for å selge nå, er en teori fra Andreassen om at det står veldig mange utleieboliger ledige (tomme), og ifølge Andreassen kan det gi et boligprisfall.

Andreassen overser helt at boligutleier også er boligeier

Han rir altså to hester samtidig. Lavere rente (da skal prisen opp), men for mange tomme utleieboliger (da skal prisen ned).

Dette med et svakt utleiemarked viser til tilbud og etterspørsel, som alle forstår, men vi har vanskelig for å se at et svakt utleiemarked (hvis det stemmer) automatisk vil gi et boligprisfall.

I Oslo steg utleieprisene med 1,9 prosent i fjor, og det er selvfølgelig mindre enn veksten i boligprisene, som var på 12 prosent, men når Andreassen fraråder kjøp av bolig nå fordi «hvis du kjøpte nå ved nyttårshelga for å drive utleie, får du en elendig avkastning på investeringen din», tar han feil.

Det er korrekt at eierprisene har steget mer enn leieprisene (husleiene) de siste årene, men det blir jo ikke en elendig avkastning hvis eieren av utleieboligen får en direkteavkastning på et par prosent og på toppen av dette en verdiøkning på 7,5–9,5 prosent.

Det er en kanonavkastning, og det kan bli mer hvis boligprisene i Oslo igjen tar av (som i 2016).

Årsaken til at utleier ikke øker husleien så mye kan delvis være at det er ubalanse i utleiemarkedet nå, som Andreassen viser til, men en bedre forklaring er at eier har så god avkastning på verdiøkningen at det forsvarer en lav husleie (direkteavkastningen).

Andreassen kan gjerne skremme oss, som han liker å gjøre, med tomme utleieboliger, men den lave renten han også tror på gjør boligeierne til vinnere – igjen og igjen.