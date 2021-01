Bekymret - for hva?

Mellom 2017 og 2019 ble det registrert 260.000 brudd på Arbeidsmiljøloven (AML) i Oslo kommune. Det gjaldt overtid, lite hviletid og mye søndagsarbeid.

Så vidt vi vet, skjedde dette uten at hverken byrådsleder Raymond Johansen (Ap) eller byråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) fikk en skrape. Og hvor var Arbeidstilsynet?

Men dette tilsynet sover ikke, for Aftenposten kunne forleden fortelle at Arbeidstilsynet er bekymret over all overtidsjobbingen i Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet.

«For stor arbeidsbelastning over tid kan være skadelig for helsa til både ansatte og ledere,» sier avdelingsdirektør Stig Magnar Løvås i Arbeidstilsynet. Det slutter vi oss til, og vi har sikkert brutt loven mange ganger. Men det tar vel et helt liv og mer til å være like ille som Oslo kommune.

Men akkurat i disse dager er det nesten teatralsk å være bekymret over overtid i FHI og Helsedirektoratet. Vi er glad de jobber døgnet rundt, og vi vet at det angår oss alle.

Helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-sjef Camilla Stoltenberg fronter sine arbeidsplasser og kolleger hver dag, med og uten at landets øverste politiske ledelse er til stede, og selvfølgelig har Camilla Stoltenberg hatt uhorvelig med overtid uten lønn i hele 2020, og det har sikkert fortsatt i år.

Bra jobbet, sier vi. Befolkningen i Oslo-regionen stenger ned og helseekspertene sporer opp covid-19 og det nye muterte viruset. Vi er håret fra portforbud i fredstid, og hver eneste dag lytter vi til hva Guldvog og Stoltenberg er kommet frem til nå. Nye tall, nye forklaringer, nye smittetiltak og nå snart også vaksiner.

Kan Bjørn Guldvog reise til hytta i Sverige eller ikke? Nei, vi stenger grensen.

Dagsavisen forteller at det var 41.729 overtidstimer i FHI i fjor og 30.586 overtidstimer i Helsedirektoratet. Det burde sikkert vært mer. Det økte selvfølgelig på i fjor, for det var bare noen tusen overtidstimer i 2019. Det smalt den 12. mars 2020.

Gi blaffen i Arbeidstilsynet og brudd på overtidsbestemmelsene

Ifølge Aftenposten vil Arbeidstilsynet slå ned på dette nå. Tilsynet er bekymret for det store arbeidspresset ledere og medarbeidere har hatt gjennom året med bekjempelse av pandemien. «Når unntakssituasjonen går over så lang tid, er det viktig at arbeidsgiver sørger for at arbeidsforholdene er forsvarlige,» sier direktør Løvås.

Vi kan ikke være annet enn enig, så lovlydig som vi er, men akkurat nå synes vi tilsyn og andre burde gi blaffen i et bekymret Arbeidstilsyn. La de ansatte jobbe på, til de (nesten) stuper. Pandemien krever det beste og meste av oss.

Kanskje har FHI vært underbemannet, og kanskje har det vært nedbemannet på et galt tidspunkt, men det er 1.042 fast og midlertidig ansatte i FHI og 653 i Helsedirektoratet.

I år vil man begge steder ansette flere. Gjør det!

Inntil dette skjer trenger vi alle de flinke som arbeider begge steder, mer enn 100 prosent.

Gi blaffen i Arbeidstilsynet og brudd på overtidsbestemmelsene. Tilsynet undersøker og klager på et helt galt tidspunkt.

Vi kan ikke få nok av Camilla Stoltenberg og Line Vold.