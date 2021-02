Stop the Steal.

Med mer enn 200.000 personer helt ledige, delvis ledige og på tiltak, er det lett å forstå at fagøkonomer og politikere diskuterer hvilke tiltak som er nødvendige for å få konkurstruede bedrifter på bena, og hvordan man best kommer ut av krisen. Mens debatten går, har regjeringen brukt mer enn 300 milliarder kroner på diverse støttetiltak over statsbudsjettet.