De må ikke velte den over på fellesskapet. Derfor vil SV avvikle hele leterefusjonsordningen.» SV får altså ikke gjennomslag for å stoppe olje- og gassvirksomheten, og angriper i stedet skat tereglene. Her er MDG med, og selvfølgelig Rødt, og Venstre er på glid. I Arbeiderpartiet er trolig partiets energipolitiske talsmann, Espen Barth Eide, negativ til leterefusjonsordningen, men han sier ikke så mye nå rett før valget. LO er nemlig for ordningen. Han sier at Ap i regjering vil legge frem en stortingsmelding om petroleumspolitikk, og der vil leterefusjonsordningen være en del av gjennomgangen.