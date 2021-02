Ikke en gavepakke

Vi kan forstå våre kollegaer i Klassekampen som er noe forundret over at det kjente rederiet Color Line, fra våren i fjor og til nå, skal ha mottatt 240 millioner kroner fra staten under den løpende kompensasjonsordningen. Avisen har nemlig sett på hva rederiets hovedeier, Olav Nils Sunde, har betalt i inntektsskatt de siste årene, og det er ikke mye, i gjennomsnitt 118.000 kroner årlig. Men, det er poenget, det er ingen sammenheng med statens tilskudd og hva eier eller eiere betaler i personlig skatt.