Eiendomsmeglerne er blitt svært engstelige over prisutviklingen, og prisveksten i Oslo var på 13 prosent de siste 12 månedene, men det er langt under de 26 prosentene vi så i 2016. Og det er vel ingen overraskelse eller grunn til uro over at noen boligtyper faktisk falt i pris de følgende årene.