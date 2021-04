Lysene slukkes

Regjeringen, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har helt sikkert vurdert muligheten for å innføre et hytteforbud denne påsken også, men den politiske belastningen ville blitt stor.

Selv om alle ønsker å få R-tallet under 1 (1,3 i dag), ville det vært veldig inngripende om rundt 500.000 hytteeiere på få dagers varsel skulle få beskjed om at fritidsboligen ikke kan brukes. Men i praksis har nordmenn med hytter i Sverige bruksforbud på grunn av de strenge karantenereglene. Hytter er hytter.

Regjeringen primære mål er å få mobiliteten og nærkontakten ned, og et hytteforbud ville bidratt sterkt til dette, men med statsminister Erna Solbergs fadese på Geilo i forbindelse med feiringen av 60-årsdagen, kunne et hytteforbud for middelklassen ført til flere prosentpoengs fall på meningsmålingene for Høyre (det kommer uansett).

Vi skal kunne bruke hyttene våre, med sterke føringer på antallet besøkende, og vi skal helst ha med maten hjemmefra.

Smellen fikk hotellene og restaurantene, som med et nasjonalt skjenkeforbud i praksis er ilagt næringsforbud. Med et par dagers varsel måtte det stenges ned for tredje gang, og de ansatte sendes ut i permisjon, nok en gang.

Det gjelder hotellene og restaurantene på skidestinasjonene, like mye som hoteller og restauranter i byene. Hotel Continental, med Theatercafeen, har vært stengt siden 8. november i fjor, og Hotel Britannia i Trondheim stengte i går.

Problemet med det nasjonale skjenkeforbudet er at man må stenge ned i Trondheim, som knapt har hatt smitte de siste ukene, mens skjenkeforbud tilsynelatende ikke har hjulpet i Oslo, hvor smitten har økt og økt.

Det blir vanskelig å forstå forholdsmessigheten og begrunnelsene

Man kan jo spørre om det er bedre at kundene sperres ute fra kontrollerte og regulerte områder som hoteller og restauranter, mens festingen og drikkingen, og kanskje smitten, forflyttes til privatboliger hvor kontroll med besøksnormene er klart vanskeligere.

Vi mener pandemiutviklingen i Norge nå er så alvorlig, og delvis ute av kontroll, at man kanskje burde stengt ned alt et par uker. Hoteller, restauranter, hytter, skiheiser, bad, treningslokaler, skoler, barnehager, osv, osv.

Nå virker det som om myndighetene er litt vilkårlige, og det blir vanskelig å forstå forholdsmessigheten og begrunnelsene.

Reiselivsnæringen, som ikke bare omfatter hoteller og restauranter, går en særdeles tung tid i møte, og mens regjeringen delvis skryter av og viser til at det ikke kan være så ille fordi konkursstatistikken i fjor og i år er bedre enn i 2019 og starten av 2020, tror vi det nå kommer en virkelig konkurs- eller salgsbølge. Eierne av hoteller og reiselivsdestinasjoner over hele landet gir opp. Ikke har de mer kapital, og kreftene strekker ikke til.

Mye vil avhenge av hvordan sommeren 2021 blir, men regjeringen har ennå ikke klar en plan for åpningen av landet igjen. Dette fordi smittebildet er uklart og vaksineringen i Norge fortsatt går for sakte.

Bruk av egen hytte er sannsynligvis det klokeste man kan gjøre, så det er bare å kjøre til fjells. Økonomisk er det også.

At man ikke kan bli servert en øl til maten på en restaurant er spill for galleriet, men nedkjempingen av pandemien er også et spill. Enn så lenge får vi bruke hyttene våre.