Har våre lesere tenkt å kjøpe aksjer i flyselskaper i Norge, som Norwegian, SAS, Widerøe, Wizz Air, Flyr eller Norse Atlantic Airways, bør de være veldig bekymret hvis Miljøpartiet De Grønne (MDG) skulle komme i nærheten av en regjeringsposisjon etter valget i september, for på MDGs landsmøte denne helgen kommer det krav om å avvikle alle flyavganger fra Oslo til Bergen, Trondheim. Stavanger, København og Stockholm innen 2030.

Det blir trolig for mange flyselskaper i Norge uansett, men med MDG blir det altfor mange.

Hvor mye man skal bry seg om MDG-politikernes krav om at kjøttforbruket må halveres innen 2025, er vanskelig å si, men MDGs konkrete innspill til partiprogram er at momsen på kjøtt skal dobles, samtidig med at det kommer en egen kjøttavgift.

Inntektene skal, ifølge Teodor Bruu, som er talsperson for Grønn Ungdom, gis til landbruket for omstilling der. Et forbud mot kjøtt vil MDG ikke ha, men «vi kan slutte å stappe det opp i trynet på folk mens de sitter og venter på T-banen», sier han. Altså reklameforbud.

Josefine Gjerde i Vestland MDG sier det slik: «Vi må skjerme barn og ungdom fra kjøttpropagandaen og forby reklame for Matprat og Opplysningskontoret for egg og kjøtt».

Dette vil ganske sikkert få Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum til å le godt.

Kommer ikke partiet over sperregrensen, blir det bare én representant på Stortinget

MDGs nestleder Arild Hermstad tar avstand fra «bil, biff og boring», og i Oslo – hvor han har vikariert for Lan Marie Nguyen Berg – har bilistene merket det.

Det med boring blir det verre med, for kravet om at all olje- og gassproduksjon skal stanses innen 2035, er latterlig naivt og realitetsfjernt.