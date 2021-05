Problemer med jordbærene

Samtidig med at bøndene i går leverte sine krav og ønsker til landbruksminister Olaug Bollestad for inntektsåret 2021, som egentlig gjelder 2022, kom også en oversikt over hva departementet har utbetalt i såkalt produksjonsstøtte til 38.200 bønder i år, og der var det en hyggelig overraskelse. Totalen er på 10,3 milliarder kroner, og på toppen av listene finner man en rekke jordbærbønder som får mer enn 4 millioner kroner hver. År etter år.

Jordbærbonde Per Isingrud fikk 3,3 millioner kroner i støtte fra staten i år (utbetalt i februar), men hele 4,6 millioner i fjor.

Men alle bærene er ikke like søte, for en rekke jordbærbønder står frem og sier de vurderer å legge ned hele jordbærproduksjonen fordi det er umulig å skaffe sommerhjelp til jordbærplukkingen.

Her kan man virkelig snakke om forskjells-Norge i åkeren.

Mange av jordbærbøndene som klager, hevder at det er umulig å ansette nordmenn til bærplukkingen, som starter opp om et par måneder, fordi nordmenn er for late. De får vondt i ryggen etter tre-fire dager, og så forsvinner de. Det er bedre på NAV, sier de når de går ut døren.

Bøndene vil derfor ha sine polske, rumenske og vietnamesiske bærplukkere, men det er blitt mye tull med karanteneregler, hjemsendelse og henting. Jordbærbøndene fortviler.

Er bønda helt hjelpeløse?

Men det kan ikke gjelde Isingrud og de andre som får 4 millioner kroner hver. Kanskje forklaringen på dette milliondrysset er at de nettopp har så mange vietnamesere i åkeren.

Vi tror problemet er løsbart, hvis man følger vanlige regler om tilbud og etterspørsel. Bøndene vil ikke betale mer enn 136 kroner pr. time til bærplukkerne, og det er, ganske enkelt, for lite for norske studenter og andre på NAV. Så bøndene burde prøve med å betale 200 eller 250 kroner pr. time for å få nordmenn interesserte. Vi garanterer at det vil hjelpe. Det pleier det.

Køen fra Polen og Vietnam ville bli lang.

Arbeiderpartiets nye landbrukspolitiske talsmann, Nils Kristen Sandtrøen, mener det er regjeringens skyld når mange i landbruket står uten sesonghjelp. Han sier at statsrådene Torbjørn Røe Isaksen (H), og Olaug Bollestad (KrF) har mislyktes.

«Høyreregjeringen har hatt over et år på å rekruttere ungdom til jordbærplukking og skogplanting. Nå begynner det virkelig å haste, og at det fortsatt ikke er på plass er veldig synd,» sier Sandtrøen til Nationen.

Han er nesten like morsom som som sin kollega Cecilie Myrseth. Eller trolig enda morsommere, for han sier at «hadde gutta på skauen jobbet så sakte, hadde de først kommet i gang i 1947.»

Vi snakker her om jordbærplukking. Ikke krig.

Hvis politikerne mener at staten med den ene hånden skal utbetale opp til 4 millioner kroner i støtte til jordbærbønder, og med den andre skal stå for innleie av sesonghjelp til jordbærbønder som er i ferd med å gi opp, så forteller det at landbruket er på en skummel kurs.

«Arbeiderpartiet mener det burde blitt slått fast at NAV skal bidra til å rekruttere videregående elever og andre ungdommer i krisen uavhengig av om de var registrert hos NAV fra før,» sier Aps Sandtrøen.

4 millioner i statsstøtte til en jordbærbonde tyder egentlig ikke på det. Men det er vel som ellers i samfunnet: De rike tar alt.