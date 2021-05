I fjor økte inntekten for gjennomsnittsbonden med 49.000 kroner, og tirsdag i forrige uke la bondeorganisasjonene frem krav om en inntektsvekst på 48.700 kroner. Til sammen krever bøndene 2,1 milliarder kroner. Noe kommer ved økte priser og noe ved økte overføringer fra skattebetalerne. Det man forhandler om er altså økninger på toppen av det bøndene allerede får hvert år, og det er for eksempel 10 milliarder kroner i såkalt produksjonstilskudd.

Allerede i morgen skal statens forhandlingsleder, ekspedisjonssjef Viil Søyland, legge frem statens mottilbud, og 15. mai skal de være ferdige.

Hadde det vært noe tak i Søyland, burde hun avvist hele opplegget. Vi blir lurt, trill rundt.

Bøndene tjener like mye på annen virksomhet

Staten og bondeorganisasjonene legger til grunn at bondens vederlag til arbeid og egenkapital nå ligger rundt 400.000 kroner, og da er det lett å få sympati hos klakørene i pressen og hos publikum.

Men Statistiske sentralbyrå (SSB) forteller at gjennomsnittsinntekten til bonden ligger over 700.000 kroner. Bøndene ligger langt over de grupper de gjerne vil sammenlignes med.

Forklaringen er trolig veldig enkel. Bøndene (altså gjennomsnittsbonden) har inntekter fra egen skog, fra utleie, fra snemåking (alle ser og gleder seg over det i løpet av vinteren) og mye annet. Bøndene tjener godt og fortjener det. Vi trenger ikke et bondeopprør hvor de forteller oss at de sulter med timelønn på 30 kroner eller 136 kroner.

Den inntekten bøndene vil fortelle oss om, er inntektene fra poteter, kål, jordbær, kjøtt og melk.

Men bøndene tjener like mye på annen virksomhet. Driftige bønder.

Når staten leverer sitt mottilbud i morgen, vil bøndene og kanskje også statens forhandlingsleder unnskylde et stort inntektsløft (nesten 50.000 kroner) med at de får et etterslep fra tidligere år, og så ser det pent ut med et inntektstillegg i år som resten av befolkningen. Men 50.000 kroner nå er 50.000 kroner nå. På toppen kommer så de øvrige inntektene som staten velger å se bort fra.

Vi skal ikke si at bøndene er fete, men de ser godt ut.

Like absurd som dette, er at det strømmer produksjonstilskudd til mange av landets rikeste. Kapital har hele oversikten i siste utgave, og glade støttemottagere er godseier Carl Otto Løvenskiold, Tore Aksel Voldberg, Fred. Olsen, Knut Axel Ugland, Knut Nikolai Ugland og Alf Ulven. Og vi må ikke glemme jordbærbøndene som får opp mot 4 millioner kroner hver i støtte.

BI-professor Ivar Gaasland kaller det «absurd», og sier at «her snakker vi om overføring av midler fra skattebetalerne til folk med store pengebinger som allerede tjener godt. Dette er misbruk av offentlige midler,» sier han til Kapital.

Vil statens forhandler gjøre noe med dette? Helt sikkert ikke. Hun har brukt fem dager på å lage en blåkopi av tidligere oppgjør, og slik går nå årene.

Bøndene har aldri produsert mer mat, antall bønder (gårdsbruk) går ned og subsidiene bare øker. I tillegg har vi verdens høyeste matvarepriser.

Slik slaktes forbrukerne og skattebetalerne.