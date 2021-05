Idiotene vil overta

Det er ikke bra å skrive at idiotene i SV vil overta og rasere norsk næringsliv og ruinere norske eiere hvis deres skatteforslag skulle bli skattepolitikken til en ny rødgrønn regjering.

Vi bør snakke om urimelig, skadelig, overdrevent, ikke gjennomtenkt, bare prøveballonger, misforstått, Forskjells-Norge og angrep på de rike.

SV-leder Audun Lysbakken har åpent sagt at festen for de rike er over, så hvor forskrekket kan vi bli?

Svaret er at det ikke lenger er nok å snakke om små endringer i formuesskatt og innføringen av en ny arveavgift. SVs nye skatteforslag for arveavgift er så absurd og håpløst, at vi med tallene foran oss faktisk må kunne si at idiotene overtar.

Det er Nettavisen som har tatt for seg SVs skatteforslag før Stortingsvalget, og de færreste har vel fått med seg at SV foreslår et bunnfradrag på 5 millioner kroner, og deretter en arveavgiftssats på 30 prosent på formuer opp til 100 millioner kroner, og 70 prosent arveavgift på all formue over 100 millioner kroner.

Dette er selvfølgelig idioti i system, og det må være på sin plass å snakke om at idiotene overtar. De kan nemlig ikke forstå rekkevidden av sine skatteforslag.

Arver man 50 millioner kroner blir det 13,5 millioner kroner i arveavgift, arver man 100 millioner kroner blir det 28,5 millioner kroner, arver man 200 millioner kroner blir det 98,5 millioner og skulle arven, som da i hovedsak vil være eierandeler (aksjer) i norsk næringsliv, utgjøre én milliard kroner, blir arveavgiften utrolige 658 millioner kroner.

Dette er ikke utopiske tall, vi kjenner en familie som er akkurat der.

Men selv om disse tallene kan skremme enhver, som har bygget opp noe i Norge, så er det dessverre enda verre. Arvingene har jo ikke binger eller hvelv med kontanter. Skal man betale 658 millioner kroner i arveavgift når mor eller far dør, må man skaffe penger, og da kan arvingene, hvis mulig, selge hele eller deler av fabrikken eller virksomheten, men mer nærliggende er å ta utbytte fra selskapet, og dette utbyttet beskattes med 32 prosent, slik at skatten vil bli mer enn 100 prosent!

Er det dette skatteregimet som overtar i september med SV i regjering? Nei, trolig ikke, for både Ap og Sp er negative til å introdusere en ny arveavgift. Spørsmålet er hvor ille SV kan få det til. Partiet vil også øke formuesskatten til 1,1 prosent, med 0,2 prosent ekstra for formue over 20 millioner kroner, og aksjerabatten (nå 45 prosent) skal fjernes.

Investor Jan Petter Sissener sier til Nettavisen at det «bare er å bestille flyttebil».

Det er jo morsomt og kanskje korrekt, men SVs skatteforslag er et slag mot alt næringsliv, og SV-politikerne aner ikke hva de snakker om. Og vi kan regne med at idiotene snart overtar.