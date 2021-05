Opptur for KrF

Kristelig Folkeparti (KrF) har i lang tid ligget så lavt på meningsmålingene at partiet ikke ville fått utjevningsmandater (sperregrensen) hvis det hadde vært valg i dag. KrF har ligget på 3-tallet og Venstre enda lavere, på 2-tallet, så et gjenvalg av Erna Solbergs regjering har sett umulig ut.

Men i politikken er intet umulig, og SVs utspill om å utvide kvinnens rett til selvbestemt abort helt opp til 22 uker, et ønske vi støtter, har fått gamle KrF-velgere til å våkne, og plutselig var KrF over sperregrensen igjen. En gavepakke fra SV bare fire måneder før valget.

Venstre har også gjort et hopp, over sperregrensen, men likevel er det veldig langt frem til en borgerlig seier i september fordi Høyre faller ganske kraftig mens Ap stiger.

Kun hvis både Rødt og Miljøpartiet De Grønne (MDG) havner under sperregrensen, er det et lite håp for Erna Solberg. Rødt ligger best an, mens MDG stadig ligger under grensen.

Stimulert av suksessen står KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad frem og sier «nei til Høyres planer om nye skattekutt».

Hvis KrF tror at skatt, ullent pakket inn, skal gi velgere slik abortstriden gjør, tar de feil

Så veldig mange forslag til skattekutt har ikke Høyre. Partiet debatterer om det i partiprogrammet skal stå at formuesskatten skal fjernes, eller om man bare skal fjerne formuesskatt på arbeidende kapital. Det blir nok det siste alternativet, men Solberg-regjeringen har jo kuttet skattene med 34 milliarder kroner siden 2013, og fortsatt mener partiet det skal «sørge for at alle sitter igjen med mer av sin egen inntekt».

Det er ikke så veldig mye å hente hos potensielle KrF-velgere her.

Abortstrid er en hit for KrF, men det er neppe slappe skatteutspill.

Ap bommet helt på dette i 2013, samtidig som partiet hadde vanskelig for å innrømme at det gikk ganske bra i landet. Dermed var Ap og Jonas Gahr Støre ute av spill.

Nå heter det bare at det er de rike som må ta regningen, uten at det helt klart sies hvem de rike egentlig er. Men de som tjener mer enn 600.000 kroner skal betale mer i skatt.