Kjærkomne judaspenger

Det rareste ved bondereaksjonen er at bøndene skal selge sine poteter, tomater, sitt korn, sitt kjøtt og sin melk til oss (via samvirkelagene), og det burde det vel bli noe penger av?

Sjekken fra staten ligger jo i bunnen. Uten at staten får noe igjen.

Men nei, bøndene står frem (helst i NRK) og forteller at gjennomsnittlig timelønn ikke blir mer enn 135 kroner. Det hevder i hvert fall opprørsgeneralen Ola Berthling Lie-Husby, og han sier det «er under tariff for ufaglærte fjøsavløsere».

Det er jo trist, og Lie-Husby fremstår som en driftig kar som hevder han har måttet leie ut boligen og bo i fjøset for å holde hodet over vannet. Vi tror det gjerne, men hvor blir inntekten fra staten og betalingen for kyllingene og melken av?

Svaret er selvfølgelig at kostnadene er høye, så alt blir borte i sluket.

Selv om matvarene i Norge er verdens dyreste.

Tilbudet fra staten utgjør en ramme for inntektsvekst på 4,5 prosent, noe som er langt over hva andre parter i årets tariffoppgjør må godta (2,7 prosent), og bøndene sier, med rette, at disse prosenttilleggene aldri får inntekten skikkelig opp. De vil derfor ha kronetillegg.

Dessuten, og det nekter vi å utelate eller glemme: Bøndene (de fleste) har inntekter også fra utleie av jord, skogsdrift, utleie av lokaler, snebrøyting og mye annet. Den reelle inntekten er rundt 700.000 kroner, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Når opprørsgeneralen Ola Berthling Lie-Husby hevder at han bare tjener mellom 30 og 50 kroner pr. time, så tror vi ham, men han burde da finne på noe annet.

Når staten øser ut penger til bøndene hvert år, burde det bli mer igjen til bonden.

Det er vel ikke bare jordbærbonden som kan regne.