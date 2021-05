Er boligfesten over?

Finansministeren og Finanstilsynet er alltid bekymret for husholdningenes gjeld. Det har de vært i flere tiår, men det gjenstår å vise at gjeldsveksten (i forhold til BNP) har vært til skade. Og den ultimative testen kommer ikke før vi får et krakk i økonomien og boligprisene går rett ned.

Men selv i coronaåret 2020, med svak negativ vekst og skyhøy ledighet, er Norge på trygg grunn. Forgjeldede husholdninger som må kvitte seg med husene eller hyttene sine, er ikke lett å finne.

Vi tror faktisk at selv Finanstilsynets sjef, Morten Baltzersen, som er betalt for å rope ulv, ulv, sover godt, selv om han mener vi er forgjeldet.

Det er fortsatt mulig å ha mye gjeld og feste

Det vi ser nå er at boligmarkedet har roet seg noe. Aldri har det vært omsatt flere boliger, og prisveksten har stoppet opp. Men er festen i boligmarkedet over? Ikke mye tyder på det, og det er vel snakk om hva man mener med en fest.

Prisveksten i boligmarkedet de siste 12 månedene har vært på 12 prosent (15 prosent i Oslo), og det er selvfølgelig en fest. Mer kan man faktisk ikke forvente i et fritt marked.

Sentralbanksjef Øystein Olsen. Foto: Are Haram

Noe av denne prisveksten tror Norges Bank skyldes at vi har hatt så lite å bruke penger på under pandemien at vi betaler mer for boliger (og hytter, biler og båter, kan vi kanskje legge til). Konsumet er vridd.

Når vi er tilbake til hverdagen igjen, vil vi kanskje bruke mer på noe annet enn bolig.

Det betyr en svakere prisutvikling, kanskje svakt negativ, men at festen er over har vi ingen tro på.

Norges Bank sier den vil øke styringsrenten til høsten, men det kan ikke bli mer enn et kvart prosentpoeng. Ingen fare der. Og boliglånsrentene ligger rundt 1,5 prosent. Boligrenten er ikke et problem. Baltzersen får si hva han vil.

Dessuten har etterspørselen etter boliger under coronakrisen vært kunstig lav, særlig i Oslo.

Vi «mangler» både innvandrere og asylsøkere, samt personer som skal bo midlertidig her i landet på grunn av arbeid eller familieforhold, og det er knapt flytting til Oslo fra andre deler av landet.

Dette kan gi et bidrag til økt etterspørsel etter boliger og fortsatt prisvekst.

Skulle det ende med en flat priskurve, blir det helt galt å snakke om at festen er over.

Boligprodusentene bygger som aldri før, men skulle inntjeningen bli så dårlig at prosjekter legges på is, kan tilbudssiden bli så svak om noen år at boligprisene går i været igjen.

Da får vi en ny fest.