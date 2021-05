Årets dårligste forhandler?

Tirsdag i forrige uke la staten frem sitt tilbud til bøndene, og allerede to dager senere ga bondeorganisasjonene beskjed om at de ikke gidder å forhandle med staten.

Bondelaget helte ut møkk utenfor rådhuset til Høyre-ordføreren i Sunnfjord kommune med den begrunnelse at «vi fikk et møkkatilbud fra regjeringa. Derfor leverte vi et møkkalass tilbake».

Ingen tvil om at valgkampen er i gang.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) var himmelfallen og sa at «jeg kjenner på en utrolig skuffelse. Jeg er mest skuffa på vegne av norske bønder. Dette er en tapt mulighet for Bondelaget og Småbrukarlaget til å bedre økonomien for norske bønder».

Og så glapp det ut av henne: «Jeg var forhandlingsdyktig på alle punkter, og det er dette forhandlinger er til for.»

Hun ville altså gitt seg på alle punkter, og bøndene ville fått mye mer enn de 900 millioner kroner staten tilbød hvis de bare hadde sittet ned med statsråden.

Nå vil jordbruksoppgjøret bli sendt til Stortinget, og det er temmelig opplagt at regjeringspartiene (inkludert KrF) må stå bak sitt eget tilbud, og FrP vil stemme sammen med regjeringspartiene fordi partiet mener tilbudet fra staten var for generøst.

1–0 til regjeringen.

– MØKKATILBUD: Anders Felde i Vestland Bondelag. Foto: NTB

Det er en liten mulighet for at bondeorganisasjonene kan lokkes til forhandlingsbordet, men da har jo statsråd Bollestad spilt ut alle kortene allerede. Da blir det 2–1 til bøndene på grunn av Bollestads forhandlingstaktikk.

Nationen skriver at statens tilbud «er en provokasjon mot hele næringa» og «statens tilbud ble oppfattet som en hån og en fornærmelse».

Nærmere 15 milliarder kroner i året fra staten og skattebetalerne er altså ikke penger (nok)

Bøndene krevde 2,1 milliarder kroner, og ble tilbudt litt under halvparten.

Krigsflagget heises, og Nationen krever at «utviklinga i norsk jordbruk må gjøres til tema i valgkampen».

Det er der hunden er begravet. Bondeorganisasjonene har startet valgkampen. Det spiller ingen rolle om de nå får 900 millioner kroner eller 1,3 milliarder (et mulig utfall), for etter stortingsvalget vil Senterpartiet få Landbruksdepartementet, og da skal det bli andre boller.

Bøndene krevde et inntektsløft for alle på 48.700 kroner i 2022, men ble avvist fordi alle andre inntektsgrupper får langt mindre (2,7 prosent).

Lederen i Vestland Bondelag, Anders Felde, han som tømte møkkalasset, sier at «den eneste grunnen til at vi har brutt er at regjeringen ikke stiller opp med penger til norsk matproduksjon».

Nærmere 15 milliarder kroner i året fra staten og skattebetalerne er altså ikke penger (nok).

Vi forbrukere bidrar med vårt ved skyhøye matvarepriser.

En ny rødgrønn regjering skal, hvis bøndene blir hørt, øke de direkte overføringene, bidra til investeringer og ganske sikkert stramme inn på importvernet.

Bollestad var «forhandlingsdyktig» på alle punkter. Men bøndene vil ha mer. Etter valget i september.