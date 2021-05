Selvtilliten øker hos MDG

På landsbasis har Miljøpartiet De Grønne (MDG) lenge ligget under eller rundt sperregrensen, og MDG ville i beste fall få inn en stortingsrepresentant ved valget i september. I dag er partileder Une Bastholm alene på Stortinget.

Det er i Oslo motgangen er kommet, for MDG har vært så negativ til bil og parkering at det nesten er blitt en heksejakt. Hos MDG skal alt løses med sykkel, gå og kollektivtrafikk, mens alle ser at bilen og parkeringsplasser er helt nødvendig i det store trafikkbildet. Men MDG har med et smil plaget folk. Bilene kommer ikke frem, parkeringsplassene forsvinner og butikkene gir opp i sentrum.

Men akkurat nå har MDG en klar oppgang i Oslo. På en måling fra Opinion får partiet 7,5 prosent av stemmene, mot seks prosent i 2017.

Hermstad er en vanskelig og firkantet vitsemaker

Hvis det blir valgresultatet kan MDG få inn to. Først står Lan Marie Nguyen Berg og på andreplassen tidligere partileder Rasmus Hansson som hadde et mislykket skifte fra Oslo til Akershus i 2017. Han fikk andreplassen etter kampvotering, og den mannen har faktisk litt humor. Han hevder at han skal kjøre sin gamle dieselbil til den detter fra hverandre.

Men, og det kan kanskje sees på som et lyspunkt for noen, på landsbasis kjører MDG nå frem partiets nestleder Arild Hermstad, og han er etter sin antibilpolitikk i Oslo, allerede ute mot biler og veier på landsbasis også.

I et intervju med VG forteller han at MDG «ønsker å skrote 36 veiprosjekter som er med i den sist vedtatte Nasjonal Transportplan (NTP)».

I stedet skal vi få mye mer tog, kollektivtrafikk og gangveier.

Han vet selvfølgelig at man ikke kan hoppe hit og dit med store veiprosjekter, og jernbaneutbygging tar mange tiår. Han vil bruke, som en begynnelse, 30 milliarder kroner på Nord-Norgebanen.

Veiene skal stoppes. Aldri har vi hørt han si noe om at nye veier i sterk grad får ulykker og dødsfall i trafikken ned, og ikke noe om tog som virkelig kan erstatte E18, E6 eller E39 for å nevne noe.

Det spares liv for hver kilometer motorvei som bygges.

I stedet vil Arild Hermstad bryte inngåtte avtaler om veiutbygging og avslutte forhandlinger og utredninger som pågår. Altså mye penger ut av vinduet.

«Et av de viktigste miljøspørsmålene er om man klarer å kutte sløsingen som disse motorveiene innebærer, og heller bygge tog,» sier Hermstad.

Til det svarer samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) at «jeg opplever at det MDG peker på er noe folk som bor innenfor Ring 3 kan nikke til. Men det vil ikke de som snakker med næringslivet, de som ser hele Norge og Distrikts-Norge og mange av dem som har sitt daglige virke utenfor byen».

Hareide vil at MDG skal lytte mer til folk og næringsliv. Og Arbeiderpartiets nestleder Bjørnar Skjæran sier at MDG kommer til å gå en alenegang når det gjelder NTP.

Men, som vi vet, Arild Hermstad lytter ikke så godt til andre. Velgerne får så gi sin mening om flere MDG-representanter på Stortinget. Lan Marie Nguyen Berg er på sikker plass. Nestemann kan bli Hansson. Hvis ikke Hermstad skremmer velgerne bort.