Det er håp for Erna

At Miljøpartiet De Grønne (MDG) på nasjonalt plan satser på en kamp om motorveier, kan se ut som et litt krampaktig svar på Norfaktas siste meningsmåling som viser at MDG er under sperregrensen, med en oppslutning på bare 3,8 prosent. På den annen side går Rødt frem med 0,2 prosentpoeng til 4,2 prosent, og får da utjevningsmandater. Det blir et sylskarpt valg.

Først det negative: I en måling fra Opinion blir både FrP og Venstre kraftig barbert i Oslo. Begge partier mister omtrent halvparten av velgerne, samtidig som Høyre øker litt.

I Oslo er det et drag mot venstre og de rødgrønne for tiden. Ap faller, men Rødt øker kraftig, og det gjør også Sp.

Det positive: På landsmålingen fra Norfakta får de tidligere regjeringspartnerne Ap, SV og Sp 89 mandater, og et flertall krever 85. I tillegg kommer selvfølgelig Rødt hvis partiet holder seg over sperregrensen, noe som er langt fra sikkert.

At de rødgrønne ligger såpass utsatt til, skyldes at Senterpartiet har hatt et voldsomt fall med fire prosentpoeng til 14,8 prosent. Det er historisk et godt tall for Sp, og valget i 2017 gav bare 10,3 prosent. Trygve Slagsvold Vedum kan derfor med en viss rett si at dette ikke er noe å bekymre seg over («absolutt ingen grunn til bekymring»).

Det tror vi imidlertid at han og Jonas Gahr Støre gjør. Fem mandaters overvekt er lite å støtte seg på.

Mindre penger til vei og for mye flørting med MDG og SV kan endre alt

En ny, liten nedtur for Sp og Ap på stedet hvil rundt 24 prosent, og Rødt under sperregrensen, gir flertall for de borgerlige hvis KrF klarer å komme over sperregrensen (ligger nå på 3,9 prosent).

Det er også god grunn til å tro at FrP kan få et lite løft etter valget av Sylvi Listhaug til partileder. Da gjør det ikke noe om Venstre er fortapt.

Partileder Gahr Støre er veldig optimistisk på Arbeiderpartiets vegne, og det ser jo ut som han kan bli statsminister, og han vektlegger «et krafttak for arbeid, nei til privatisering, styrking av fellesskapets velferd og en rettferdig klimapolitikk».

Han og Ap og Sp kan imidlertid miste velgere både til FrP og Høyre.

Hvis SV går frem, tar de velgere fra Ap og MDG. Eller fra Rødt.

Mens Erna Solbergs regjering for bare uker siden ble ansett som fortapt, og pressen samlet seg rundt Gahr Støre, viser tallene nå at det fortsatt er meget spennende.

Økt skatt (formue og arv), økte CO-utgifter, mindre penger til vei og for mye flørting med MDG og SV kan endre alt.

Det er ikke rart at Erna Solberg fortsatt smiler godt.