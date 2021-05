Våre kollegaer i den rosa avisen er ikke særlig imponert av Solberg-regjeringen, og politisk redaktør Frithjof Jacobsen mener at «til og med Høyre lever på kreditt» og «budsjettbalanse er snart et like meningsløst ord som fasttelefon.»

Ja, Jacobsen sammenligner Norge med Danmark, som i sin tid, ble lovet en tur til helvete på første klasse, og sier at «Norge er på vei samme sted. Med samme reisemåte.»

Reisen med Ap, Sp, SV, Rødt og MDG blir nok på annen klasse

Det er ikke noe poeng for oss å være enig med DN til enhver tid, men når Jacobsen hevder at Høyre og Solberg har en «kullsviertro på økonomisk voodoo», så blir hans svake argumentasjon ren politisk voodoo.

Norge lever ikke på kreditt. Norge er trolig det eneste landet i verden som ikke har statsgjeld.

EU har egne, strenge regler for hvor mye landene kan låne i forhold til BNP, og debatten i USA om de forskjellige støttetiltakene, som først kom med tidligere president Donald Trump, og som nå legges frem av president Joe Biden, er hvordan underskuddene skal lånefinansieres. Norge låner ingen ting.

Solberg-regjeringen har i løpet av åtte år gitt 34 milliarder kroner i skatte- og avgiftslettelser.

Det synes opposisjonen, med Ap i spissen, er altfor mye. Rene voodooen.

Men slik vi ser det, er 34 milliarder i norsk økonomi over åtte år en bagatell.

Solberg-regjeringen sviktet da den ikke klarte å fjerne formuesskatten.

I nesten alle årene med Solberg har Norges bruk av penger fra Oljefondet ligget under det handlingsregelen skulle tilsi, og nå bruker vi mer fordi krisen i norsk økonomi (i årene 2020 og 2021) er den største siden den annen verdenskrig. Det er en fornuftig bruk av deler av realavkastningen. Det ser ut til at Norge slipper billig fra det. Selvfølgelig skal vi bruke mye penger fra Oljefondet nå.

Tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem har sagt at Oljefondet er landets viktigste næring. Det er godt sagt. I 2020 var avkastningen 1.070 milliarder kroner. Da blir det nesten rørende at så mange bekymrer seg over at et par hundre milliarder kroner pumpes inn i norsk økonomi i to kriseår med 200.000 (på et tidspunkt 400.000) arbeidsløse.

Selv ikke Nicolai Tangen vil klare å gjenta avkastningen i 2020, men det holder lenge at han er litt bedre enn en gjennomsnittlig forvalter. Den nødvendige avkastningen kommer. Fra 11.000 milliarder kroner.

DN og politisk redaktør Jacobsen får gjerne kalle det, som også tidligere statsminister Jens Stoltenberg gjorde, for økonomisk voodoo å argumentere med skattelettelser (de riktige stedene) for å sikre etableringen av nye bedrifter med nye arbeidsplasser og økonomisk vekst.

Vi tror fortsatt på det.

«Hvis kursen vi er inne på nå ikke legges om, kan det bety slutten på den norske velferdsstaten slik vi kjenner den,» skriver Jacobsen.

En regjering vil alltid måtte prioritere, og vi synes Solberg har kommet ganske bra fra det.

Vi har liten tro på at Ap, SV, Sp, Rødt og MDG vil gjøre det vesentlig bedre.

Den reisen blir nok på annen klasse.