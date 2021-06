Haudemann-Andersen var treg

Investoren Jan Haudemann-Andersen har solgt 12 millioner aksjer i Kahoot og fått 670 millioner kroner inn på bankkontoen. Salgskursen var 55,55 kroner. Fortsatt eier Haudemann-Andersen 40,1 millioner aksjer (8,5 prosent av utestående aksjer), som på samme kurs har en verdi på 2,2 milliarder kroner, og, og det er det viktige her, disse aksjene var i januar verdt 5 milliarder kroner.

Det man kan lære av dette er at Jan Haudemann-Andersen solgte for sent, og i ettertid er det lett å si at han skulle solgt alt. Alle vi kjenner i investormiljøet har ventet på et salg av hele eller deler av Kahoot-posten.

En ufattelig suksess for en aksjetrader

At han nå da sikrer 670 millioner kroner er en selvfølgelighet. Tregt, men riktig.

Eller som Haudemann- Andersens investeringsdirektør Harald Arnet sier: «For oss dreier dette seg om å kunne tilpasse balansen og frigjøre likviditet til andre investeringer».

Da Kahoot-aksjen i januar nådde all-time-high på 132 kroner, var Haudemann-Andersens Kahoot-post verdt nesten syv milliarder kroner. En ufattelig suksess for en aksjetrader.

Han har også vært langsiktig. Aksjene har han hatt i mer enn fire år.

På et eller annet tidspunkt under kursoppgangen må Haudemann-Andersen ha startet prosessen med å vurdere salg, og det første trekket kom ved at hans mann Arnet i mai gikk av som styreleder i Kahoot. Det er lettere å selge da.

Og så har de tenkt på å tilpasse balansen, som det heter så pent.

Problemet Haudemann-Andersen har hatt, er at da aksjekursen gikk til himmels og hans aksjepost nærmet seg syv milliarder kroner, da var det flere meglere og analytikere som sa at at aksjekursen i Kahoot kunne tidoble seg. Haudemann-Andersens aksjepost kunne altså gå til 70 milliarder kroner. Et vanvittig tall, og vi er bombesikre på at Haudemann-Andersen ikke trodde på disse fantasiene. Men her lå enda et agn: Storeieren Softbank kjøpte stadig flere aksjer og det gjorde også konsernsjef Eilert Hanoa og hans kone (sterkt signal). Hanoa er så sikker på suksess at han har kjøpt deler av de aksjer Haudemann-Andersen har solgt nå. Noe kjøpte Softbank også.

Hvordan Hanoas balanse ser ut, kan man lett tenke seg.

Fredag var Kahoot-kursen ørlite opp, og det kan kanskje gi de øvrige aksjonærene håp om at bunnen er nådd nå med en kurs litt under 60 kroner.

Opp til all-time-high på 132 kroner er det en lang og tung vei å gå.

Der sitter Jan Haudemann-Andersen med sine milliarder, og han har inngått en avtale med kjøperne av aksjene (lockup- avtale) om ikke å selge mer på en stund.

Hadde han vært mer konservativ hadde han selvfølgelig solgt da de første milliardbeløpene i gevinst var sikret, men det var ikke unaturlig å bli sittende. Det meste var fortjeneste uansett.

Lærdom: Det er mange steinrike milliardærer som solgte for tidlig.