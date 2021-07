Raymonds gjerrigknarker

Hver gang det er valg, kommer det opp hvor mye partiene får i valgkampbidrag fra velstående personer og hvor mye Arbeiderpartiet får fra LO og en rekke fagforbund. Pr. dato skal Ap ha fått 26,5 millioner kroner fra LO og fagforbundene, og dette er omtrent dobbelt så mye som Høyre har mottatt fra de private.

Med sin generøse støtte får LO plass i Arbeiderpartiets sentralstyre, og LO blir lyttet til. Det er intet galt i dette, men det finnes kritiske røster som sier at ikke alle LO-medlemmene stemmer på Ap.

På ikke-sosialistisk side er det gjengangere blant giverne. Det er Stein Erik Hagen, Christen Sveaas, Thomas Wilhelmsen, Carl Otto Løvenskiold, Jonas G. Aspelin og søskenparet Sundt, samt Arne Fredly fra sin bolig i Monaco.

Ikke mye nytt her. Men Dagbladet har brukt Kapitals lister over landets 400 rikeste og sett på utviklingen i (den reelle) formuen etter at Erna Solberg tok over i 2013, og fasiten er at de rikeste har doblet sine formuer. Av 43 personer som har donert pengegaver til Høyre i den pågående valgkampen, står 16 på Kapitals liste over landets 400 rikeste.

Dette er like overraskende som at LO gir flere titalls millioner kroner til Ap.

LO mener at en regjering ledet av Ap gir den beste politikken for landet, mens de suksessrike næringslivstoppene tror at Erna Solberg skaper det beste samfunnet.