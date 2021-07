Bonusfesten – igjen

Dette var Trygve Hegnars leder i Finansavisen 5. juli 2021.



Skipsreder John Fredriksen skal, sammen med Sundt-familien, angivelig ha sagt at bonusene til ledelsen i Norwegian er «uheldige». Dette er oppsiktsvekkende, for når en mann som Fredriksen, med sin lange erfaring med bonuser, selskapsrekonstruksjoner og eierskap sier noe slikt, bør man lytte.

Særlig fordi alt som finnes av politikere, presse, professorer og fagforeninger uttaler seg negativt om bonuspakken (retention-bonus) på 30 millioner kroner.

Men la oss si det rett ut: De skjønner ikke bæret.

Bonusopplegget startet ikke nå i mai, da en del av bonusene ble utbetalt. Vi må tilbake til november i fjor. Og da kan vi holde oss til Norwegians nåværende styreleder Svein Harald Øygard. Han sier at «Norwegian var nær konkurs i november. Styret var redd for at alt skulle rakne», og derfor jobbet styret «med en bonusordning som skulle tilfalle nøkkelpersonell i ledelsen om de sto løpet ferdig helt til rekonstruksjon. Om snuoperasjonen ikke lyktes, ville selskapet ikke ha penger og kunne ikke betalt noe. Slik sett var det delvis også suksessutbetaling, som bare ville bli betalt om de lyktes med noe de fleste anså som umulig».

Fasiten har vi: Gjelden er dramatisk redusert, gjeld er konvertert til aksjer, fly solgt, antallet ansatte kraftig redusert og det er skaffet mange milliarder kroner i ny aksjekapital. Norwegian flyr.

Dette skjønner selvfølgelig skipsreder John Fredriksen. Ledelsen ble ansett som kritisk fra november og fremover, og den ble betalt for å bli. Om den gamle ledelsen ville gått av uten en slik retention-bonus vet vi ikke, og vi vet heller ikke om selskapet ville klart seg uten Geir Karlsen og Jacob Schram. Styret satset høyt og vant.

Dette kjente Fredriksen og de andre nye aksjonærene ikke noe til, fordi de ikke ble aksjonærer før i mai, og det sto, merkelig nok, intet om det i tegningsprospektet.

En permittert kabinansatt i SAS, Sofia Rana, sier at «poenget med redningspakker er å redde arbeidsplasser, ikke å fylle lommene til grådige kapitalister». Dette er åpenbart hva mannen i gata mener, og akademia, politikere og presse sier alle det samme.

Men Norwegian, med ansatte og kreditorer, ble reddet av personene som får bonusene.

Som den nye styrelederen, Øygard, sier: «Forestillingen om en rekonstruksjon fremsto da som en utopisk drøm», og den gamle styrelederen, Niels Smedegaard, mener det var verdt det. Fordi Karlsen og Schram lyktes. Konkurs i november/desember 2020 ble unngått.

Da gjenstår, slik vi ser det, det faktum at det i proposisjonen til Stortinget, da staten ga tilsagn om lånegarantier på flere milliarder kroner, sto at «lån under garantifasiliteten skal ikke benyttes til utbytte og bonusutbetalinger til ledende ansatte».

Det hjelper neppe at bonusavtalen som ble inngått i november/desember i 2020 først kom til utbetaling i mai 2021, da ordningen med statlig garantiordning gikk ut.

Til dette sier styreleder Svein Harald Øygard at «dette er ikke og har aldri primært vært et juridisk spørsmål». Jurist er han åpenbart ikke.

Men vi kan være enige om at bonuser trolig reddet Norwegian.