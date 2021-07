Kahoot en lekse

Tech-selskapene tjener sjelden penger fra dag én, men etter noen år må vi se det.

I Kahoots tilfelle gikk flere analytikere ut og mente at markedsverdien skulle tidoble seg da børsverdien var 57 milliarder kroner. 570 milliarder kroner uten å tjene penger?

Det kunne ikke gå. For noen var det litt forstyrrende at konsernsjefen Eilert Hanoa og hans kone stadig kjøpte nye Kahoot-aksjer på stigende kurser, for det er jo normalt et sterkt innsidesignal om kjøp, men de og alle andre bommet.

Andre Kahoot-aksjonærer stolte på at alt ville gå bra så lenge Jan Haudemann-Andersen var så stor i selskapet og forble aksjonær. Men plutselig solgte Haudemann-Andersen Kahoot-aksjer for 667 millioner kroner. Et skikkelig salgssignal.

Fra toppen har Kahoot falt fra 57 milliarder kroner til 20 milliarder onsdag. Det er stygt.

Poenget er at forretningsideen kan være god, vi tror det her, og det er ikke mye negativt å si om konsernsjefen Eilert Hanoa. At han bruker egne penger, eller låner antar vi, for å kjøpe seg opp i eget selskap, er også flott. Et bedre innsidesignal for kjøp finnes knapt, hvis man ser bort fra støttekjøp, som ikke er tilfelle i Kahoot.

Men de tre største aksjonærene har et samlet kurstap på 14 milliarder kroner på onsdagens fall. I går startet det med et nytt fall på 5 prosent.

ingen trær vokser inn i himmelen

Hvor langt Kahoot-aksjen vil falle aner ikke vi (eller noen andre), men det vi bør vite er at man ikke kan prise en aksje hinsides opp uten å se på inntjeningen. En prislapp på Kahoot på 57 milliarder kroner uten noen inntjening av betydning, er et kjempestort salgssignal.

Det hjelper ikke at internasjonale kvalitetsinvestorer som Softbank, og en norsk ener som Haudemann-Andersen, kjøper. Og særlig ikke når kjøperen Haudemann-Andersen plutselig er selgeren Haudemann-Andersen. Fra toppen har han på papiret tapt rundt 4 milliarder kroner. Det er klart det svir, men betyr likevel lite.

Den viktigste lærdommen for den mer alminnelige investor er at ingen trær vokser inn i himmelen, og går aksjekursen langt høyere enn noen kunne tenkt seg, så bør man ikke lytte til eksperter som sier at det kommer en ny tidobling av kursen. Det er da man selger.