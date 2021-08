Nå velger de Senterpartiet

Dette var Trygve Hegnars leder i Finansavisen 3. august 2021.



Når investor Jan Petter Sissener står frem og sier at han både gir penger til Senterpartiet og vil stemme på Trygve Slagsvold Vedum ved valget, fordi Slagsvold Vedum er bedre enn Erna Solberg, og investor Erik Bøhler, som er i investeringskretsen rundt Stein Erik Hagen, også flagger Senterpartiet, kaller vi det oppsiktsvekkende.

At Jan Bøhler fra Groruddalen meldte overgang fra Arbeiderpartiet til Senterpartiet for å redde en plass på Stortinget, er så sin sak, men når superkapitalistene åpent går ut mot Høyre, er det grunn til uro hos Solberg.

Og Trygve Slagsvold Vedum kjører på. Alle nedlagte lensmannskontorer skal gjenoppstå og den merkelige hybriden Viken skal avvikles, koste hva det koste vil.

En uke med Hurtigruten langs kysten må ha ha gjort Trygve Slagsvold godt, for nå er han krystallklar på at dagens oljepolitikk skal opprettholdes fullt ut. Mens SV, MDG, Rødt og regjeringsparti Venstre vil stoppe utlysning av nye letekonsesjoner etter 1. januar 2022, og KrF vil begrense leting til såkalte «modne» områder, og det går rykter om at Ap kan tenke seg å inngå et kompromiss med SV om bare å lete i eksisterende felt, sier Slagsvold Vedum at Sp vil se på den samlede oljepolitikken når «oljepakken» eller hjelpepakken fra i fjor utløper i 2024, og Sp vil da også vurdere den såkalte leterefusjonsordningen.

Men det er ingen vingling for Sp så langt. «Jeg ønsker ikke noen form for pause i oljepolitikken», sier han. De ordinære konsesjonsrundene skal fortsette og det skal «jevnlig» holdes nye konsesjonsrunder. «Vi mener forvaltningen vi har hatt av norske olje- og gassressurser har tjent Norge godt, og vi skal bygge videre på den.»

Det er ikke store forskjellen på Høyre og Sp her, men Erna Solberg må altså slite med Venstre som hopper av laget i oljepolitikken.

Fra havn til havn kunne Trygve Slagsvold Vedum fortelle at det viktigste er at olje- og gassvirksomheten i Nord-Norge må sikre arbeidsplasser lokalt, og opprettholdelse av leterefusjonsordningen vil bidra til dette. Den for industrien skattemessig gunstige ordning hvor staten refunderer skatteverdien av letekostnader for selskaper som taper penger, skal opprettholdes.

Dette begynner å bli morsomt

Er det rart at Sissener, Bøhler og kanskje andre investorer er glade? Selv om det kanskje ikke er helt kapitalistisk når Slagsvold Vedum vil «gjøre grep som gjør at det er større sjans for at norske verft får jobbene, og de grepene må vi få på bordet.»

Og Sp-lederen vil ha en oljepolitikk som er tilpasset situasjonen på norsk sokkel mot slutten av dette tiåret og inn i det neste. Ingen oljepauser, nei.

Så skal også Politidirektoratet nedlegges, som sikkert ikke er billig og trolig lite klokt, men på kysten i Nord-Norge skal Sp gjøre rent bord, og det ble sagt i hver havn Hurtigruten la til.

I en ny meningsmåling fremgår at velgerne har liten tillit til Trygve Slagsvold Vedum, rundt 10 prosent mot rundt 30 prosent for Erna Solberg og Jonas Gahr Støre, men Slagsvold trekker stadig nye velgere.

Sissener og Bøhler. Dette begynner å bli morsomt.