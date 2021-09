Lan Marie er sur og grinete

MDGs førstekandidat i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg, har ikke gjort en god figur i de offentlige debattene før valget. Overgangen fra en suveren posisjon som samferdselsbyråd i Oslo kommune, til riksdebattene, har ikke gått bra. I en debatt om biltrafikk og veibygging i TV 2, mot FrPs Bård Hoksrud, var Hoksrud som en sol, mens Berg var kranglete og sur.

I Oslo lyktes Berg i å fjerne tusenvis av parkeringsplasser og bygge sykkelstier, noe mange tilhengere av sykler og kollektivtrafikk jublet for, men når hun nærmest erklærer krig mot all bilbruk og veiutbygging (alt skal stanses), får hun sterkere krefter mot seg.

Lan Marie Nguyen Berg burde bruke noen timer på å observere trafikken på våre hovedfartsåer E18 og E6, og da vil hun se titusener av bileiere i kø store deler av dagen, og disse titusener av bileiere kjører ikke rundt for moro skyld. De har et reelt transportbehov som må dekkes på grunn av tidsbruken og fordi mange yngre og eldre ikke går eller sykler.

Reisetid er åpenbart ikke et ord Berg har hørt om, og hun nekter å ta inn over seg at nye veier nesten alltid fører til en nedgang i trafikkulykkene. Dette finnes det overbevisende tall for for de nye motorveiene fra Oslo og gjennom Vestfold og inn i Telemark.

Derimot klaget Berg over den nye motorveien mellom Tvedestrand og Arendal som hun hevder har ødelagt naturen, mens de fleste mener den er flott og effektiv. Lekker er den.

Vi vedder hva som helst på at trafikkulykkene der går ned.

Likevel og uansett er Lan Marie Nguyen Berg imot motorveier. Med et surt grin.

Hennes andre store tema er selvfølgelig norsk oljeproduksjon og klimagassutslippene.

Om mulig enda surere enn vanlig, har hun nå anmeldt oljeselskapet Lundin til Forbrukertilsynet fordi selskapet hevder å selge «karbonnøytralt produsert olje».

«Det finnes ikke noe som heter karbonnøytral olje. Dette er nok et desperat forsøk fra oljelobbyen på å grønnvaske det faktum at olje og gass sammen med kull er det som forårsaker dødelig ekstremvær rundt omkring i verden,» sier Berg.

Til dette sier Lundin at «all olje fra Johan Sverdrup-feltet vil være sertifisert som karbonnøytralt produsert, blant annet på grunn av elektrifisering av oljeproduksjonen og på grunn av kompensasjon gjennom skogplanting».

Dette mener stortingskandidaten er brudd på markedsføringsloven, og krever at Forbrukertilsynet «griper inn mot denne formen for villedende markedsføring».

Vi vet ikke om Lundin overdriver, men det blir for enkelt når Berg sier at «olje vil alltid være klimaødeleggende».

Bør hun ikke glede seg over at noen gjør noe med saken? I stedet sutrer hun over den nye motorveien på Sørlandet. Trolig sykler hun fra Oslo til sitt paradis på Sandøya i Tvedestrand.