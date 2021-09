Markus evangeliet kap 10, vers 17-27: Jesus sa: Du skal ikke bedra

I 1973 ble sosiologen og rektor ved Diakonhjemmets sosialskole, Otto Hauglin, valgt inn på Stortinget for SV, hvor han også var nestleder i årene 1977-79.

Hauglin gikk ut av Stortinget i 1977, og før det hadde Kapital avslørt at Hauglin i flere år hadde fått for mye diett utbetalt fra Stortinget. Stortingsrepresentanter som bodde nærmere enn 40 km fra Stortinget, hadde en lav sats og de med lengre avstander fra Stortinget mye mer.

Otto Hauglin oppga at han bodde i Fredrikstad, men Kapital fikk tips om at han slett ikke bodde ved den oppgitte adressen. Noe Kapitals redaktør fant ut ved å oppsøke adressen. Ingen Hauglin der.

Det ble det voldsomt rabalder av, men Hauglin betalte tilbake det han hadde fått for mye.

Senere, i 1979, ble Hauglin sparket som rektor for et annet forhold. Han døde i 2012.

Saken har åpenbart likhet med avsløringen i Aftenposten om at statsråd og tidligere stortingsrepresentant for KrF, Kjell Ingolf Ropstad, i nærmere 10 år har hatt en bolig i Oslo, stilt gratis til rådighet av Stortinget fordi Ropstad angivelig har en bolig i hjemkommunen Evje, noe han ikke har. Ropstads påståtte bolig, som er meldt til Folkeregisteret, er gutterommet hos Ropstads foreldre.

Poenget med at Stortinget stiller bolig til rådighet for de folkevalgte, er at de skal kunne ha et hjem i hjemkommunen, mens de har et midlertidig boforhold i Oslo. Representantene skal slippe å ha to boliger. Men den virkelige hjemkommunen må være minst 40 kilometer fra Stortinget.

Bolig i gutterommet for kone og to barn. Jesus

Statsråd og partileder Kjell Ingolf Ropstads bolig i Evje var altså et gutterom i foreldrenes bolig, og i Oslos umiddelbare nærhet eide Ropstad en bolig som ble leid ut, noe Ropstad skal ha tjent rundt en halv million kroner på, og han fikk en gevinst på 300.000 kroner da huset ble solgt. Hele tiden fikk han gratis leilighet av Stortinget.

Først i november i fjor meldte Ropstad flytting fra gutterommet til egen bolig i Oslo.

Ropstad mener at han ikke har gjort noe galt, for det skal ha vært åpnet for at nye stortingsrepresentanter uten egen bolig i hjemkommunen kunne registrere seg i Folkeregisteret som bosatt hos foreldrene, så han vil ikke betale noe tilbake av inntekter og gevinst.

Det er dumt, og han burde lese litt i Markusevangeliet kapittel 10.

Du skal ikke bedra.

Statsråd Ropstad vet jo at han ikke hadde en bolig i Evje, som han måtte betale for fra han ble valgt inn på Stortinget i 2009, og han vet at Stortinget stiller bolig til rådighet i Oslo for at representantene skal kunne beholde boligene i hjemkommunene.

Ropstad hevder at han har holdt Stortinget løpende orientert. Mulig det, men da er Stortingets kontroll lik null, og de ansatte i Stortingets boligkontor bør finne seg noe annet å gjøre.

Og Ropstad er lei seg. Ingen unnskyldning og tilbakebetaling, men lei seg.

Da var Otto Hauglin et hår bedre.