Gir Støre bort valgseieren?

Dette var Trygve Hegnars leder i Finansavisen 9. september 2021.







Statsministerkandidat Jonas Gahr Støre (Ap) er åpenbart misfornøyd med at partiet styrer mot en oppslutning på 23 prosent. Det vil bety et elendig valg for Ap, men det spiller ikke så stor rolle hvis Gahr Støre blir statsminister i en regjering bestående av Ap, SV og Sp.

For å få flere til å stemme Ap, advarer Gahr Støre nå mot å stemme på Rødt og MDG, selv om han vet at disse to partiene kan bli avgjørende når et flertall på Stortinget skal etableres.

For Gahr Støre går det om å sikre et flertall for koalisjonen Ap, SV og Sp, og det er kommet flere meningsmålinger som viser at det knapt blir et flertall, men en måling viser et flertall på 88 mandater. Da er det ikke mye å gå på i valgkampinnspurten.

Derfor advarer han mot å stemme taktisk på Rødt og MDG.

Og han plager Rødt og MDG der hvor det svir mest, nemlig i spørsmålet om å fase ut oljenæringen. «Rødt og MDGs forslag om å sette oljenæringen på oppsigelse er helt feil strategi. Det er folkene og kompetanse i oljen som utvikler teknologien og løsningene som kutter utslipp,» sier Gahr Støre.

Altså: Ikke stem på Rødt og MDG.

Dette får MDGs stortingskandidat i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg, til å tenne på alle pluggene. «Er virkelig Støre så redd for oss at han nå er villig til å gi bort valgseieren til Erna på oppløpssiden, » sier hun.

Berg har tall å vise til. «Solberg og FrP ble gjenvalgt i 2017 fordi MDG manglet 20.000 stemmer. Det er fortsatt fare for at historien gjentar seg.»

Det som plager, er det faktum at Rødt pleier å få færre stemmer enn meningsmålingene gir inntrykk av, så Rødt kan gå fra en oppslutning over 5 prosent til under sperregrensen på fire prosent, og MDG er allerede på en fallende kurs. Bergs sikre mandat er ikke så sikkert lenger.

Erna Solberg får krysse fingrene for at folk i dette spørsmålet hører på Jonas Gahr Støre.

For Ap er dette en risikofylt strategi. Noe altså MDG påpeker noen dager før valget.

Uansett er det en million som allerede har avgitt forhåndsstemmer, og dermed kan det neppe bli så veldig store endringer de siste fem dagene. Både KrF og Venstre har vært over streken, men KrFs partileder Kjell Ingolf Ropstads grådighet kan begrave Solbergs håp om en tredje periode på statsministerkontoret.

Et par målinger etter avsløringen viser, hvis det stemmer, at KrF gjør et hopp oppover. Kanskje mener en del velgere at Ropstad skal straffes i himmelen og ikke på jorden. Og Jesus tok jo straffen for alles synd og skyld.

At både Rødt og MDG skal falle under streken, mens KrF og Venstre samtidig kommer over, tror vi er lite sannsynlig, og i tillegg må Høyre og FrP sammen øke oppslutningen.

Skulle de rødgrønne overta, vil MDG ha som absolutt krav for samarbeid med Gahr Støre at det settes sluttstrek for oljenæringen. Derfor vil Gahr Støre parkere MDG. Men han vil trolig trenge støtte og hjelp fra Bjørnar Moxnes og Rødt, og det vil han få, men dyrt blir det.