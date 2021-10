Vanlige folk må også dusje

Strømprisen har satt nye rekorder i Sør-Norge, og vanlige folk kan få problemer med strømregningene, hvis de ikke dusjer på SATS. Mandag morgen kostet en dusj rundt 20 kroner. Skal vi tro nyhetsmediene, var strømmen i Sør-Norge rundt ti ganger så høy som i Midt-Norge og Nord-Norge sist helg.

Hvis det blir kaldt og tørt i Sør-Norge fremover, kan hele vinteren få siste helgs prisnivå, og vanlige folk må gi opp den daglig dusjen. Det kan bli et problem for finansminister Trygve Slagsvold Vedum og statsminister Jonas Gahr Støre. Statsministeren sier at man vil se på bostøtteordningen, men det er vel ikke vanlige folk?

Som vanlig er det markedet som ordner opp

Det morsomme er at den høye strømprisen slett ikke overrasker. Alle har sett at det er lite vann i magasinene sørpå, og det har vært tørt og kaldt.

Hjelp fra utlandet får vi heller ikke, fordi det har blåst lite i Nordsjøen og sol har det også vært lite av. Samtidig som kullkraftverk har vært stengt ned og det skjer også med atomkraft i Europa.

Vi må altså stole på oss selv, og mange vil nok spørre hvorfor vi ikke kan få strøm fra nord til sør. Svaret er at vi ikke har kapasitet i overføringskabler. Det kan bygges ut, men det tar tid og er dyrt. I mellomtiden har en del av «eksporten» fra nord til sør gått via Sverige, men alt kan ikke gå den veien.

Det kan bli rene krigen mellom land mot by

Blir det kaldt fremover, kan de høye strømprisene bli liggende på dagens høye nivå, og vanlige folk vil bli forbannet når regningene kommer i posten.

Inkludert avgifter og nettleie kan vi få priser rundt 4 kroner pr. kilowattime (kWh).

Vanlige folk har bare to løsninger: Vi får håpe på mye vind utenfor Tyskland og Storbritannia, med mye sol i tillegg, og dessverre er det slik at vindparkene på Fosen trolig må rives fordi Høyesterett har avgjort at vindturbinene skader og krenker reinsamenes rettigheter.

Vår løsning er nok den eneste som hjelper, og det er å holde strømprisen høy lenge. På den måten får vi etterspørselen, som omfatter, oppvarming, dusjing og vask av klær, ned ganske raskt.

Har man bostøtte, vil statsminister Jonas Gahr Støre hjelpe litt, men det er jo ikke et virkemiddel som når alle. Byråkratisk er det også.

Det blir nok vanlige folk i Sør-Norge som må ta mesteparten av regningen, og spørsmålet er hva finansministeren vil gjøre med det. Det kan bli rene krigen mellom land mot by.

Ekspertene som nå spår at strømprisene vil bli enda høyere (vinteren har ikke begynt ennå), kan ta feil fordi de kanskje overser effekten av at etterspørselen vil stupe, mens vi fryser og dusjer på SATS.

Som vanlig er det markedet som ordner opp, også for Vedum og Gahr Støre