Solskjær bare koser seg

Fotballklubben Manchester United tapte forleden 0-5 mot rivalen Liverpool, og i pressen ser det ut som dommedag. Treneren, Ole Gunnar Solskjær (48), er nemlig norsk, og hva skal stakkars Solskjær gjøre nå?

Han sier at det var en svart dag for ham, og han tenker vel på at også hans forgjenger, Jose Mourinho, ble sparket etter et tap for nettopp Liverpool.

Landslagstrener Ståle Solbakken mener Ole Gunnar Solskjær «har en av verdens største jobber, og dette har han ryggrad til». En annen ekspert sier at «vi må spørre oss om Solskjær orker mer. Det er nesten umenneskelig det han går igjennom nå».

Vi tror ikke fotballtrenere på dette nivået bør behandles som persilleblader.

Det verste som kan skje med Solskjær, er at han blir sparket og at han får med seg en fallskjerm på 100, 200 eller 300 millioner kroner. Såpass bør hans advokater og rådgivere som Kjell Inge Røkke og Bjørn Rune Gjelsten, ha fått på plass ved ansettelsen i Manchester United i 2018-2019.

I mellomtiden har Solskjær tjent hundrevis av millioner. I fjor tjente han 108 millioner som Manchester-manager.

Akkurat nå er skjerf, drakter og hatter med Ole Gunnar Solskjærs logo på, nærmest verdiløse.

Har vi glemt at Ole Gunnar Solskjær i 2014 ble ansatt som trener for Premier League-laget Cardiff City, og at han ble sparket samme høst?

Solskjær vendte da tilbake til Molde FK som trener i 2015, og koste seg i tillegg med Clausenengen G19.

Ole Gunnar Solskjær er en suksess uten like, med seire etter seire, også da han spilte for Manchester United. Det er ikke mulig å gråte for ham eller samle seg til støttegrupper.

Kanskje Manchester United skulle spilt 5-3-2 mot Liverpool, men who cares?

Ta penga og løp

Solskjær har ikke bare tjent uhorvelig med penger. Utmerkelsene har drysset over ham.

I oktober 2008 utnevnte H. M. Kongen Ole Gunnar Solskjær til Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for hans betydning som rollemodell. Han ble året etter kåret til Årets Peer Gynt «for hans samfunnsengasjement både nasjonalt og internasjonalt» og deretter fulgte også Kniksenprisen for Årets trener i 2011.

Denne mannen har fått alt.

Supporterne vil nå ha Ole Gunnar Solskjærs hode på et fat etter tapet mot Liverpool, og taper Manchester United mot Tottenham kommende helg, må han smugles ut bakveien, sammen med klubbdirektøren Ed Woodward. Eierne skal visstnok også sitte løst.

Vårt råd til Ole Gunnar Solskjær er enkelt: Kom deg hjem til Kristiansund. Glem de sorte dagene. Tell pengene og start et nytt liv utenom fotballen som mesen og filantrop.

Fotball er ikke alt, det bare ser slik ut i media.

Spill 5-4-1. Det ble bare sølv i serien for Molde også. Støttegrupper og grining orker vi ikke nå. Ta penga og løp.