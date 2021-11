Latterlig skatteforslag

Karl Munthe-Kaas heter mannen som selger dagligvarer på nettet i selskapet Oda.

Selv om Munthe-Kaas snart har drevet i 10 år (før het det Kolonial AS) er det ikke blitt et eneste år med overskudd, og følgelig er det ikke blitt særlig mye formue på Munthe-Kaas selv om han har fått storinvestorer som Softbank, på aksjonærlisten.

På denne bakgrunn er det lattervekkende at Karl Munthe-Kaas i DN lanserer et forslag om å avskaffe inntektsskatten og erstatte den med en mye hardere formuesskatt.

En skattesats på 0,85 prosent av all reell formue blir rene døden

Slik lyder det i Munthe-Kaas’ munn: «Hvis de mener alvor, må de beskatte den gedigne pengebingen som ligger i norske formuer istedenfor å endre skattesatser med noen desimaler.»

Han mener Norge turer frem på en usosial kurs, og svaret på dette er å «sette en reell formuesskatt og fjerne inntektsskatten.» Skattegrunnlaget blir avkortet helt enormt, hevder Munthe-Kaas, og i stedet bør «vi bli et land som skattlegger formuer hardest og lønnsinntekt lavest».

Ja, skattegrunnlaget for formuesskatten skal være «reelle verdier».

I Norge er det vel Kapital som kommer nærmest de reelle verdier, og tenker man seg en formuesskatt med dagens formuesskatt på 0,85 prosent, blir det ikke til Bø de rike reiser.

Til Sverige, kanskje. Hvor som helst, bare ikke bli værende i Norge.

Dagens norske skattepolitikk er bygget på teorien om et bredest mulig skattegrunnlag med lave (mener man) skattesatser.

Statens inntekt fra inntektsskatten er rundt 200 milliarder kroner, så hvis man fjerner denne og lar «de rike» med formue ta regningen, blir det storsalg av flytting til utlandet.

«Det kunne virkelig utgjøre en forskjell,» sier kolonialhandleren.

Ja, Munthe-Kaas synes dette er så morsomt at han ironisk legger til at «i tillegg kommer skatt på utbytte for å betale formuesskatten, og vipps, så har man noen titalls milliarder til».

Arbeiderpartiets finanspolitiske talsmann, og leder av Finanskomiteen, Eigil Knutsen, er ikke veldig imponert, og han sier at «et viktig prinsipp for skattesystemet er å ha brede skattegrunnlag med lave satser. Han foreslår det motsatte.»

Munthe-Kaas tror også at «de rike kommer fortsatt til å bli stadig rikere, selv med en slik modell.» Altså etter at de er blitt barbert med 200 milliarder kroner mer i året.

Men nå er det faktisk slik at mange næringsdrivende, som Munthe-Kaas, taper penger eller ikke tjener så mye, og da blir en skattesats på 0,85 prosent av all reell formue rene døden.

Særlig hvis man også tar hensyn til at inflasjonen kan ligge på 2-4 prosent.

Det er lenge siden vi har sett et så destruktivt forslag.

Og de reelle verdiene? Skal Kapital lage de for hele befolkningen?