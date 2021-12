Gahr Støre for slapp

Dette var Trygve Hegnars leder 2. desember.

Mandag ble det registrert 831 nye smittetilfeller i Oslo, noe som er det høyeste tallet noen gang, og det var 18.000 nye smittetilfeller i landet siste uke. Med tanke på at vi går dager og uker i møte hvor folk er mye sammen, og ofte tett, kreves effektive tiltak for å holde smittetallene nede. Det nye og farligere viruset omikron lurer i buskene eller i flyene fra Sør-Afrika til Europa.

Regjeringen og statsminister Jonas Gahr Støre har varslet og innført en rekke nye tiltak fra i går, og dessverre er dette litt feigt og slapt.

Det er kommet en nasjonal anbefaling om bruk av munnbind i kollektivtransporten, i drosjer, i butikker og på kjøpesentre hvor det er vanskelig å holde avstand. Hvorfor bare en anbefaling og ikke påbud?

Det anbefales bruk av munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten. Hvorfor ikke påbud?

Anbefalinger er lite verdt nå. Det kreves handling og påbud

Statsminister Gahr Støre sa ikke ett ord om mulig innføring av vaksinepass for å kunne komme inn på restauranter, barer, butikker, idrettsstevner og andre arrangementer hvor det er mye folk, til tross for at dette er rutine og vanlig i stadig flere land.

Gahr Støre viste til at vaksinering er noe av det viktigste fremover, fordi det er 350.000 personer over 16 år som ikke er vaksinert, og det er vi 100 prosent enig i. Men i motsetning til Gahr Støre, som bare vil kreve at kommunene får opp tempoet i vaksineringen, må det vurderes om det ikke bør være vaksineringsplikt. Noen vil selvfølgelig falle utenom på grunn av sykdommer og annet, men med omikronvarianten lurende bør alle voksne vaksineres.

Det er, og det tør man nesten ikke snakke om, en overrepresentasjon av ikke-vaksinerte i en del innvandringsgrupper og blant arbeidsinnvandrere fra Polen, og det hevdes å være en overrepresentasjon av disse grupper blant de innlagte med coronasmitte. Skulle dette medføre riktighet, bør krav om vaksinering innføres.

Arbeidsgivere bør også ha rettslig grunnlag for å nekte ikke-vaksinerte adgang til arbeidsplassen. De ansatte må ta et valg: Arbeid med vaksine eller ikke arbeid. Dette innføres mange steder i helse- og omsorgssektoren, men bør gjelde over alt.

Statsministeren er opptatt av forholdsmessighet når det gjelder tiltak, og det er bra, men enda bedre er det å beholde kontrollen.

I Oslo er byrådsleder Raymond Johansen (Ap) som vanlig stor med ord, men også fra ham kommer bare anbefalinger og ikke påbud. Til tross for de rekordhøye smittetallene.

Det er vakkert å tenke på juletid og fellesskap, men skal Norge unngå en ny nedstengning med stengte bedrifter og ledighetstall som skyter i været, må vi faktisk tåle en del påbud allerede nå. Om munnbind i kollektivtransporten, i drosjer og butikker for å ta det enkleste og billigste tiltaket.

Johansen satser på flaks og beredskap før jul og Gahr Støre på at antall innleggelser ikke øker.

Anbefalinger er lite verdt nå. Det kreves handling og påbud.