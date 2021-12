Tøffere jakt på omicronvarianten

Dette var Trygve Hegnars leder i Finansavisen 8. desember 2021.

Nyhetene om at 120 gjester på en restaurant på Aker Brygge er blitt smittet av covid-19-viruset, og ikke mindre enn 11 på en konferanse på Lysebu, forteller regjeringen og oss andre at vi må gjøre mer (regjeringens nye tiltakspakke er ikke klar når dette går i trykken).

Helsemyndighetene jakter på deltavarianten og den nye omicronvarianten.

Målet er å forhindre at smittetrykket øker, beholde kontrollen og få oversikt, og hovedbudskapet er å få all kontaktskapende virksomhet ned.

Dette virker fornuftig, selv om en del av næringslivet, det vil si hoteller, restauranter og barer, i forrige uke fikk en urimelig kort tid (rundt åtte timer) på å legge om driften mens avbestillingene haglet inn. Det ser plutselig mørkt ut for mange reiselivsbedrifter, både i desember og på nyåret.

Ansatte som i fjor var lenge permittert, og som de siste månedene har måttet jobbe mer enn de kanskje burde, kan risikere å bli permittert eller oppsagt igjen (gjelder alle ekstravikarer).

Regjeringen, LO og NHO diskuterer en mulig lønnskompensasjon fra staten, og det er vel og bra, men smittetrykket må ned.

Vi har fått kritikk for at vi mener det må innføres nye og strenge tiltak, og det på toppen av regjeringens satsing på enda flere vaksiner, til stadig yngre grupper.

Mange land i Europa har innført krav om vaksinepass, med en, to eller tre vaksiner, for at man skal komme inn på kulturarrangementer og på restauranter og andre serveringssteder, og hvorfor skal man ikke kreve det samme her i landet?

Det virker nesten feigt ikke å kreve det.

Det aller siste er at New York City krever at alle private bedrifter innen 27. desember må sørge for at alle ansatte er vaksinert. Uten vaksine ingen jobb.

Antall bedrifter som omfattes, skal være 184.000 og antall personer er 3,7 millioner. Minst en vaksine må være tatt.

Vi må innse at situasjonen er farlig

Noen vil sikkert mene at dette er veldig innskrenkende og urimelig, men når myndighetene i USA (Norge også) ser at smitten øker, så må det gjøres noe.

I sin ytterste konsekvens kan det komme krav om at alle, ikke bare personer ansatt i private selskaper, må vaksineres, mens man i New York bare må være vaksinert for å ha jobb.

Interessant og litt overraskende var at aksjekursene i de amerikanske flyselskapene og cruiseselskapene mandag spratt opp. De meste rundt 11 prosent.

Investorene, de som skal tolke fremtiden og fremtidige inntektsstrømmer, tror åpenbart at myndighetene, med god hjelp fra private, kan få smittebølgen under kontroll.

Det er kanskje optimistisk, men akkurat nå er vi der.

Så får vi tirsdag kveld se hva Gahr Støre-regjeringen finner på. Det er en fin balanse mellom full nedstengning og tiltak som holder liv i næringslivet samtidig med at vi alle må ha mindre kontakt.

Når 120 restaurantgjester blir smittet samtidig, må vi innse at situasjonen er farlig.