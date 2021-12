Stopp snakket om dugnad, Vestre!

Dette var Trygve Hegnars leder 10. desember.

Sjelden har så mange regjeringsmedlemmer sagt så mye rart og meningsløst om en bransje, i dette tilfellet nedstengingen av restaurant- og serveringsbransjen, som det vi nå opplevde på et par dager.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) var først ut med en påstand om at det ikke er en nedstenging, men at hjulene fortsatt ruller, og for å mildne eventuelle skader, vil regjeringen frita flybransjen for flypassasjeravgiften ut året. What? Skal folk fly mer for å avhjelpe at restaurantene tømmes? Hva foregår i Finansdepartementet?

Så la Slagsvold Vedum til at hvis noen blir syke av omicronviruset, vil staten ta en større andel av trygdekostnadene. Bedriftene skal bare betale de fem første dagene av 16 som gjelder i dag.

Syke bartendere eller kelnere? Av omicronviruset? Blir de syke så er det vel fordi de mister jobben eller blir permittert.

Løp til julebordet, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), mens statlige julebord, inkludert regjeringens, ble kansellert. Vi stenger ikke ned, sa han også.

Vi stenger ikke ned, sa næringsminister Jan Chr. Vestre (Ap) også. Hjulene ruller, og han var til og med så freidig at han sa det nå er snakk om en dugnad som alle må være med på for å redde arbeidsplassene.

Restaurantbransjen er på knærne, og regjeringen skjønner det ikke

Dugnad i baren uten gjester.

Det er mulig de har litt vondt for det i regjeringen, men hele restaurant- og hotellbransjen, inkludert barer, er i sjokk. Skjenkestopp, meterreguleringer som tar ned kapasiteten, servering bare ved bordene, og denne kalddusjen nettopp i det som skulle bli de beste ukene i året.

Det er mulig det rettslig kan hevdes at det ikke er en statlig pålagt nedstenging, men faktum er at alle påleggene har fått de fleste innbookede gjester til å avbestille. Grovt sett kan vi vel si at 90 prosent av forventet omsetning frem til jul forsvant.

Det kaller vi nedstenging.

Alt tyder på at disse tiltakene kom fordi det er kapasitetsproblemer i helsesektoren. Lite eller intet er skjedd med sykehuskapasiteten siden første pandemi i mars/april i fjor, og nå må serveringsbransjen redde sykehusene som ikke har (nok) intensivplasser. Ikke til å tro.

Denne utsatte bransjen som har vært nedstengt store deler av fjoråret, med den følge at kassene er bunnskrapt og eierne ikke har mer å gå på (de har vel pantsatt hus og hjem), skal stenge igjen.

Nei da, hjulene ruller og nå må alle bidra, sier regjeringen.

LO, Virke og NHO ber om at staten gir lønnstilskudd, slik at man nå slipper oppsigelser og permitteringer, nok en gang.

Nei, sier regjeringen. Vi har andre kompensasjonsordninger. Det får vi se på.

Restaurantbransjen er på knærne, og regjeringen skjønner det ikke. De har ikke sett og hørt at alt kanselleres.

Men det skal bli noen hundre kroner billigere å fly. Uten at noen skjønner hvorfor. Kan man, i disse dager med pålagt munnbind, slippe å fly, så gjør man det.