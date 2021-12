Millionlønnen til stortingsrepresentantene

Det er trolig korrekt at det er et lite mindretall på Stortinget som har misbrukt (et vennlig ord) pendlerboliger, etterlønn og reiseregninger, men det har vært mer enn nok til å sette Stortinget i vanry. Og det er en interessant detalj at politikerne i pendlerboligene har fått strømkostnadene dekket av Stortinget. Mye vet de derfor kanskje ikke om strømpriser.

Den nye stortingspresidenten, Masud Gharahkhani (Ap), sier han vil rydde opp i det meste, og hans handlekraft bare de første dagene er lovende. Det viser at hans forgjenger, Eva Kristin Hansen (Ap), som klamret seg til taburetten noen dager, var en katastrofe.

Det er ikke ofte vi er enig med SV

En av de tingene Gharahkhani vil stoppe, er en økning av lønnen til stortingsrepresentantene.

Lønnen er i dag 987.997 kroner, og Stortinget vedtok i 2020 at lønnen skulle fryses på 2019-nivået, men nå foreligger det et forslag om å øke lønnen med samme prosent som oppnås i tariffoppgjøret, og det vil dytte lønnen godt over én million kroner.

Dette sier Gharahkhani nei til, og SV vil at lønnen skal settes ned med 100.000 kroner.

Det er ikke ofte vi er enig med SV og Audun Lysbakken, så da benytter vi denne sjansen.

Uten å ha sjekket nøye, vil vi anta at de fleste av de 169 folkevalgte på Stortinget tjener mer nå enn i yrket de hadde da de ble valgt. Lønnen ligger også rundt 100 prosent over gjennomsnittslønnen her i landet. Lønnsmessig har stortingsrepresentantene det altså bra, men likevel har mange av dem jukset for å få mer.

Også Dagsavisen mener at politikerlønningene bør fryses, men sier at «det legges ned mange timer, og flertallet lever borte fra familie og venner. En lønn på 987.997 kroner er ikke urimelig.»

Det er en tynn begrunnelse, men alle ser ut til å være enige om at hvis det blir en lønnsøkning slik at lønnen kommer over én million kroner, så må det gis kronetillegg og ikke prosenttillegg. Hvis ikke, løper stortingsrepresentantene fra den gemene hop.

Den nye stortingspresidenten legger vekt på at tilliten til Stortinget må gjenvinnes, og da blir det «umusikalsk», sier han, å vedta den lønnsveksten som er foreslått, og Dagsavisen spør: «Hvordan vil det se ut i dagens klima?»

Nei, det vil ikke se bra ut. Vil det da, med lønnsfrys et par år til, være mulig å kutte lønnen, slik SV foreslår?

Nei, selvsagt ikke. SVs forslag er et rent demonstrasjonsforslag.

Skal vi være litt onde, kan vi også spørre om avgåtte president Hansen, som nå har måttet ta et lønnskuttt fra 1,7 million kroner til nesten én million, og mistet bil med sjåfør, har fått en form for etterlønn eller noe lignende. Vi ville ikke bli overrasket, men Stortinget har kanskje lært noe.