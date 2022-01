Nå må det skjenkes

Hvis det hadde vært så enkelt, ville nok 51 land i Europa følge Norges politikk, men Norge er det eneste landet (to land har stengt helt ned) som har forbud mot skjenking av alkohol der hvor restauranter og barer er åpne.

Hele forbudet bygger altså på at vi blir usmarte og skjødesløse hvis vi drikker øl eller vin til maten. Hadde vi vært Kjerkol, ville vi umiddelbart eller senest den 14. januar gitt adgang til skjenking til (for eksempel) klokken 22.00. Trolig ville da de fleste restauranter, barer og restauranter åpne dørene, og moralistene, som tror vi øser inn jo nærmere vi kommer midnatt, blir kanskje beroliget.

Forskning viser imidlertid at det er null forskjell i smitte om utestedene stenger klokken 21, 22 eller 24.

14. januar må dørene åpnes

Bryr regjeringen seg om faren for en konkursbølge? Neppe. For det første fordi det faktisk er få serveringsbedrifter som er gått over ende, og for det andre fordi den ikke forstår hva som foregår.

Etter nesten to år med pandemi og nesten ett år med nedstenging, er den finansielle situasjonen uhyre svak. De fleste, store som små, driver på grensen av det lovlige (ikke drive på kreditors regning), men de holder ut mens de siste reserver brukes. Det er ingen lett sak å begjære oppbud for familiebedriften eller virksomheten man startet opp for noen år siden.

De fleste har derfor trolig benyttet adgangen til å utsette betaling av moms og arbeidsgiveravgift, men her tar jo staten åtte prosent rente, og selv ikke denne utsettelsen vil forhindre en konkursbølge hvis det ikke skjer noe snarest.

Noen land har stengt diskoteker og nattklubber mens restauranter og barer får være åpne. Andre krever coronapass og stengetidspunktene varierer veldig. I Norge tror myndighetene at de kan måle trengsel, vurdere hvor mange som spiser og drikker, og anslå smittefaren avhengig av hvor lenge gjestene blir. Alt slikt som kan bety noe for smitteutbredelse.

Det nasjonale skjenkeforbudet, som rammer titusener av ansatte, er imidlertid ikke noe annet enn tenk på et tall. Selv ikke assisterende helsedirektør Espen Nakstad kan bortforklare det.

14. januar må dørene åpnes.