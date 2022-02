Røkke og pyramidespill

Dette var Trygve Hegnars leder i Finansavisen 26. januar 2022.

Kjell Inge Røkke ligger neppe søvnløs selv om hans satsing på kryptovaluta har påført ham et urealisert tap på nesten 170 millioner kroner. Det mystiske med Røkkes satsing er at han gjorde et så stort nummer av at han, som en start, hadde brukt 500 millioner kroner på bitcoin. Kryptovaluta var liksom fremtiden.

Vi er mer enig med Jon von Tetzchner, som sier at «ser du forbi hypen, så vil du ikke finne noe mer enn et pyramidespill som utgir seg for å være en valuta».

Det er luft og ingenting. Ingen dekning og ingen sikkerhet

Like negativ er Nordeas suksessforvalter Robert Næss, som i tillegg viser til den ekstreme strømbruken ved å lage (mine) kryptovalutaenhetene. Røkke skal på den ene siden redde verden med grønne investeringer, mens hans satsing på bitcoin og andre kryptovalutaer krever vanvittig med elektrisk kraft.

Det spekuleres heftig i bitcoin, og mange har sikkert hatt pene gevinster, men saken er at bitcoin på kort tid er halvert i verdi (fra nesten 70.000 til 33.000 dollar), og nøkkelordet er verdi. Som vi har sagt og skrevet utallige ganger, er det ingen verdier i kryptovalutaene.

Kursen fastsettes etter tilbud og etterspørsel uten noen «verdier» bak.

Det kommer fra tid til annen meldinger om at kjente størrelser, som for eksempel Elon Musk, vil akseptere bitcoin ved betaling av biler, mens andre godtar bitcoin som oppgjørsvaluta når de selger huset eller hytta, og det høres gøyalt ut, men hvor morsomt er det å selge et hus eller en bil med oppgjør i bitcoin hvis bitcoinkursen stuper?

Dessverre er det slik at Røkkes noe pompøse inntreden i dette pyramidespillet kan ha lokket andre, mindre velstående, inn i bitcointåken.

Det er ikke kritikkverdig at Røkke-systemet har satset mye prestisje og penger i såkalt grønne selskaper hvor aksjekursene etter lanseringene, i de fleste tilfeller, har falt 30–40–50 prosent.

Poenget er at disse urealiserte tapene ikke betyr noe for Kjell Inge Røkke personlig, men de kan være tunge å bære for den jevne investor som ser Røkke som Jesus.

Pengene renner raskt ut i slike selskaper, og det blir viktigere å anslå risikoen for innkalling av mer penger enn å regne på kontantstrømmer og inntjening som ofte ikke finnes.

«Bitcoin kan fortsatt gå til null. Men den kan også bli kjernen i en ny pengepolitisk arkitektur. I så fall kan en bitcoin bli verdt millioner av dollar», skrev Røkke til aksjonærene.

Det er som Jesus som ble ledet av Ånden ut i ørkenen for å bli fristet av Djevelen (Matteus 4, 1-11).