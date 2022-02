Dæhlie er en søt fyr

Bjørn Dæhlie og hans kone Vilde Falck-Ytter skal flytte til Sveits. De to vil trappe ned, og de er begeistret for Sveits. Sveits er et godt utgangspunkt for så mye.

Da Dæhlie meldte flytting til Bø kommune i Vesterålen og kjøpte hus der, var han begeistret over naturen der også. Men hovedårsaken til flyttingen var at Bø kommune hadde satt ned formuesskatten for å lokke investorer til kommunen. Nå selges huset.

Bjørn Dæhlie fikk hard medfart i deler av pressen ved flukten til Bø, og denne gangen sier han ingenting om skatt.

Han er ganske søt når han snakker om det gode liv i Sveits for de to som er midt i 50-årene.

Stortingsrepresentant Mimir Kristjansson (Rødt) klarer ikke å dy seg, og kommer med følgende spark til Dæhlie: «Det finnes to typer mennesker: De som tror de har gjort alt selv, og de som er kloke nok til å forstå at uten fellesskapet så er man ingenting. Bjørn Dæhlie tilhører dessverre første, og dermed også siste sort.»

At Dæhlie flytter ut, er et faresignal

Bjørn Dæhlie har vunnet åtte OL-gull og ni VM-gull for Norge, pluss en drøss av andre medaljer og førsteplasser i Verdenscupen, så han vet nok hvilket fellesskap han har vært en del av.

Men Bjørn Dæhlies flytting og skatteflukt til Sveits har intet med OL-medaljer å gjøre.

Det samfunnsmessige viktige og skremmende er at en suksessrik person som Dæhlie, som har tjent mye penger på egen kleskolleksjon og eiendomsinvesteringer, ikke orker det norske skattenivået. Det blir rett og slett for mye for ham og familien.